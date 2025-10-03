En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Racing
River
POLÉMICA

El escupitajo que desató el escándalo en River vs. Racing: la durísima sanción que podría recibir Balboa

Adrián Balboa protagonizó el momento más polémico del triunfo de River sobre Racing por Copa Argentina al escupir a Marcos Acuña luego del pitazo final. ¿Qué informó el árbitro, Hernán Mastrángelo?

El escupitajo que desató el escándalo en River vs. Racing: la durísima sanción que podría recibir Balboa

El clima caliente que se respiraba en la previa del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina se confirmó dentro de la cancha. Pero lo más fuerte no ocurrió durante los 90 minutos, sino después del pitazo final de Hernán Mastrángelo, cuando una escena impensada desató un escándalo que todavía promete consecuencias. Adrián Balboa, delantero de la Academia, escupió a Marcos Acuña en pleno tumulto, un gesto repudiable que encendió la furia del campeón del mundo y que fue registrado de manera clara por las cámaras.

Leé también River le ganó a Racing con gol de Salas por la Copa Argentina y llegó a semifinales
river le gano a racing con gol de salas por la copa argentina y llego a semifinales
Embed

La secuencia fue rápida pero contundente. Apenas finalizado el partido, ambos planteles se acercaron al centro del campo para un breve saludo que se transformó rápidamente en un cruce verbal entre varios futbolistas. En medio del enojo de los jugadores de Racing por la derrota, Balboa tuvo un intercambio áspero con Acuña, a quien ya había enfrentado minutos antes. Fue en ese momento cuando, ante la mirada de todos, el delantero uruguayo lanzó un escupitajo que impactó cerca del rostro del jugador de River.

Qué sanción podría recibir Adrián Balboa

Lejos de calmarse, Acuña enloqueció. Intentó ir a buscar a Balboa mientras Marcelo Gallardo, que estaba a su lado, trataba de frenarlo. El tumulto creció y varios integrantes del cuerpo técnico de Racing, entre ellos Gonzalo Costas —hijo del entrenador Gustavo Costas—, se metieron en la escena. El asistente cruzó palabras con el jugador de River e incluso llegó a acusarlo de "desagradecido", en referencia a su paso previo por la Academia.

El árbitro Mastrángelo observó la situación y, según trascendió, incluyó el escupitajo en su informe final. Si eso se confirma, Balboa podría enfrentar una sanción severa. El Reglamento del Tribunal de Disciplina establece que un acto de esa naturaleza se castiga con un mínimo de tres fechas de suspensión. En caso de que la sanción sea menor a cuatro encuentros, el delantero deberá cumplirla exclusivamente en Copa Argentina.

Mientras tanto, en el arco opuesto, Gallardo cuestionó el rol de Gonzalo Costas, señalando que en lugar de separar, se involucró activamente en la discusión. Una postura que también generó debate en las redes sociales, donde muchos hinchas señalaron la responsabilidad compartida en la escalada del conflicto.

Lo cierto es que el foco del post partido se alejó por completo del análisis deportivo. El gol tempranero de Maximiliano Salas y la eliminación de Racing quedaron en segundo plano frente a un episodio que volvió a poner sobre la mesa los límites de la agresividad en el fútbol argentino. Las cámaras captaron todo y, a diferencia de otros tiempos, hoy esa evidencia suele ser determinante.

Para Racing, la noche fue amarga por partida doble: perdió el partido, quedó eliminado y uno de sus jugadores quedó expuesto a una sanción que podría afectarlo en los próximos compromisos. Para River, la clasificación también llegó cargada de polémica, ya que Acuña —uno de los refuerzos más resonantes del año— terminó envuelto en una pelea con los hinchas de su exclub, que lo insultaron y lo tildaron de “mercenario” cuando hizo jueguitos con la cabeza durante el segundo tiempo.

Con la tensión todavía latente, ahora será el Tribunal de Disciplina el que tendrá la palabra final. Pero una cosa parece segura: el escupitajo de Balboa no pasará inadvertido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Racing River
Notas relacionadas
La inesperada sanción que recibió Maxi Salas en medio del duelo entre Racing y River
Hinchas de Racing le tiraron una zapatilla a Maxi Salas y su reacción descolocó a todos
Marcos Rojo recibió el OK de la AFA y podrá jugar las tres competencias con Racing

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar