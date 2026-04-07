El polémico festejo de Yipio tras la eliminación de una compañera en Gran Hermano

Pero lo que encendió las redes no fue solo la eliminación de Cinzia en sí, sino la reacción de Yipio al confirmar su continuidad en el programa.



La participante uruguaya estalló en un festejo descontrolado, con gritos de "¡vamos carajo!", saltos y una actitud que sorprendió al resto de sus compañeros. En medio de la euforia, corrió hacia la habitación, golpeó la cama y los almohadones, y se tiró sobre uno de los colchones en una escena que muchos calificaron como un poco excesiva.

Mientras tanto, Cinzia Francischiello se mostró completamente en shock al recibir la noticia. “Este es mi universo, mi mundo paralelo. Estoy tan feliz con Gran Hermano. ¿Cómo me voy a ir? Espérenme de vuelta”, expresó, dejando en claro sus ganas de regresar al reality en una próxima instancia.

El contraste entre la incredulidad de quien dejó la casa y el explosivo festejo de Yipio no pasó desapercibido y rápidamente generó debate entre los fanáticos del programa, que se dividieron entre quienes celebraron su autenticidad y quienes cuestionaron su actitud.

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Qué participantes continúan en Gran Hermano Generación Dorada

Luego de la salida de Cinzia, el reality Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continúa con 21 participantes en juego, bajo la conducción de Santiago del Moro.

Entre los jugadores que permanecen dentro de la casa se encuentran Andrea del Boca (quien debió salir momentáneamente para recibir atención médica y aún no se confirmó su regreso), Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero Durigón, Catalina "Titi" Tcherkaski, Yisela "Yipio" Pintos, Juani Car, Daniela De Lucía, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Franco Zunino, Lola Tomaszeusky, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, La Maciel y Tamara Paganini.

Por otro lado, ya abandonaron la competencia Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carlota Bigliani (quien había ingresado en reemplazo de Divina Gloria tras su salida por cuestiones médicas), Nicolás "Nick" Sícaro, Kennys Palacios y Franco Poggio.

A estos nombres se suman dos salidas que generaron fuerte repercusión: Carmiña Masi, expulsada por el programa tras realizar comentarios racistas, y Jenny Mavinga, quien decidió abandonar el juego por voluntad propia.