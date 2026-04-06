"Es un amor irracional": la figura de Colón presentó a su novio en una entrevista y emocionó a todos

El fútbol argentino vivió un momento tan inesperado como significativo. Ignacio Lago, actual figura de Colón de Santa Fe, presentó públicamente a su novio en medio de una entrevista, en un hecho que marca un precedente dentro del ámbito profesional.
El delantero de Colón de Santa Fe recibió un video sorpresa de su pareja en plena entrevista y protagonizó un momento histórico al hacerlo público por primera vez en el fútbol profesional argentino.
El fútbol argentino vivió un momento tan inesperado como significativo. Ignacio Lago, actual figura de Colón de Santa Fe, presentó públicamente a su novio en medio de una entrevista, en un hecho que marca un precedente dentro del ámbito profesional.
Todo ocurrió durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por Aire de Santa Fe, donde el delantero fue sorprendido con un video preparado por la producción. En la grabación, su pareja le dedicó un mensaje cargado de afecto que rápidamente generó emoción en el estudio.
“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo. Luego, destacó tanto su costado personal como profesional: “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...”. Y cerró con una frase que fue celebrada por los conductores: “Gracias por defender los colores de mi ciudad”.
Lejos de ocultar su emoción, Lago respondió con total naturalidad y profundidad. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol”, expresó, visiblemente conmovido. Y agregó: “Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.
El delantero también reconoció que no sospechaba nada del momento preparado: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, contó, dejando ver la intimidad del vínculo.
La aparición pública de su pareja durante una entrevista lo convierte en el primer futbolista profesional argentino en presentar abiertamente a su novio, un hecho que trasciende lo deportivo y se instala en el plano social. En un ambiente donde estos temas suelen manejarse con mayor reserva, la naturalidad del momento generó repercusión y abrió una nueva puerta.
Mientras tanto, en paralelo a este impacto mediático, Lago también atraviesa un presente clave en lo profesional.
Según se conoció, el acuerdo para su renovación está prácticamente cerrado y el delantero firmaría un nuevo vínculo con Colón hasta diciembre de 2027. De concretarse, pasaría a ser el jugador mejor pago del plantel.
El presidente del club, José Alonso, confirmó que la situación está avanzada: “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.
En este contexto, Lago no solo es protagonista por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por un gesto que ya quedó marcado como un punto de inflexión en el fútbol argentino.