"Es un amor irracional": la figura de Colón presentó a su novio en una entrevista y emocionó a todos

El delantero también reconoció que no sospechaba nada del momento preparado: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”, contó, dejando ver la intimidad del vínculo.

Por qué el gesto de Lago es histórico en el fútbol argentino

La aparición pública de su pareja durante una entrevista lo convierte en el primer futbolista profesional argentino en presentar abiertamente a su novio, un hecho que trasciende lo deportivo y se instala en el plano social. En un ambiente donde estos temas suelen manejarse con mayor reserva, la naturalidad del momento generó repercusión y abrió una nueva puerta.

Mientras tanto, en paralelo a este impacto mediático, Lago también atraviesa un presente clave en lo profesional.

Qué pasará con el contrato de Ignacio Lago en Colón

Según se conoció, el acuerdo para su renovación está prácticamente cerrado y el delantero firmaría un nuevo vínculo con Colón hasta diciembre de 2027. De concretarse, pasaría a ser el jugador mejor pago del plantel.

El presidente del club, José Alonso, confirmó que la situación está avanzada: “Está todo sobre la mesa y solo falta que llegue el representante para firmar”, aseguró.

En este contexto, Lago no solo es protagonista por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por un gesto que ya quedó marcado como un punto de inflexión en el fútbol argentino.