Ángel de Brito anunció el embarazo bomba de una de sus angelitas

Juli Argenta y Ángel de Brito

Además, contó cómo descubrió el embarazo junto a su pareja, periodista deportivo, con quien mantiene una relación desde hace seis años: “Recién estábamos empezando a buscar. Nos íbamos de viaje incluso. No me venía, tenía días de atraso… y me acordé lo que me dijo Ángel. A la una de la mañana pedimos un test y se dio”.

También reveló un divertido momento previo a la confirmación: “En una cena yo estaba tomando vino, comiendo sushi… y Ángel me dice ‘Te iba a preguntar algo pero ya veo que no…’. ¡Y yo ya estaba embarazada! Así que él lo supo antes que mis papás”.

Con fecha estimada para el 10 de octubre, Argenta transita sus primeras semanas con mucha ilusión: “Te cambia la cabeza de un día para el otro. Ahora toca disfrutar. Trato de dejar fluir y estar relajada”.

Fanática de Club Atlético River Plate, también anticipó que ya hay debate familiar por el equipo del bebé, ya que su pareja es hincha de Club Atlético Boca Juniors.

De esta manera, se trata del segundo embarazo que se confirma dentro del panel de LAM, luego del anuncio de Mariana Brey, consolidando un presente cargado de buenas noticias para el programa.

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Cuál fue la frase de Ángel de Brito que fulminó a Migue Granados



Migue Granados se negó a dar una nota para América TV y, según contó la periodista Noelia Santone este domingo en Infama, justificó su decisión al asegurar que la cara del canal es Ángel de Brito y que el conductor de LAM tendría un problema personal con él.

El momento ocurrió cuando la cronista intentó obtener su palabra, pero el conductor y propietario de Olga rechazó la nota y dejó esa polémica frase como argumento, lo que rápidamente generó repercusión.



Lejos de esquivar el tema, De Brito recogió el guante y respondió fiel a su estilo filoso: “Es una excusa; no tendría ganas de dar una nota y manda fruta como suele mandar siempre”.

Y redobló la apuesta: “Yo hago un programa en América nada más, qué tengo que ver con lo que dicen en Infama o en Intrusos, es como que yo lo haga cargo de las boludeces que dicen otros”.

El conductor de LAM también apuntó contra la actitud de Granados y su exposición en redes: “No sé qué le pasará, estará nervioso, él es muy llorón; en Twitter está comentando todas las cosas que dicen los colegas; acá llamó un montón de veces, hay cosas que no voy a contar pero hay compañeras que lo contaron públicamente, Maite o Yanina que lo criticaban por algo y las llamaba; él tiene que entender que no somos monedita de oro, a mí me critica todo el mundo, son un poco generación de cristal lo de los streaming, les falta un poco de calle”.

En ese contexto, también se refirió a la rivalidad entre plataformas: “Ellos sienten que yo tengo un favoritismo por Luzu, y si lo tengo... ¿cuál es el problema? pero yo con Migue no tengo nada personal”.

Pero el momento más picante llegó cuando comparó directamente a Granados con Nicolás Occhiato: “Nico me parece un genio directamente; superior a Migue, una galaxia le saca”. Y cerró sin vueltas: “Es una opinión. Si él (Migue) opina lo mismo al revés de mí no me importa, me voy a dormir tranquilo”.

Así, el cruce entre Ángel de Brito y Migue Granados suma un nuevo capítulo en medio de la creciente interna entre figuras del streaming y la TV, una tensión que lejos de apagarse, parece seguir escalando con declaraciones cada vez más filosas.



