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MUNDIAL 2026

El duro posteo de Rodrigo De Paul después de la final: "Conspiraciones infundadas"

El volante expresó su dolor por la derrota ante España y dejó un contundente descargo en las redes sociales. También apuntó contra las versiones que, según afirmó, buscaron desacreditar al equipo durante el torneo.

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El duro posteo de De Paul tras la derrota en la final. (Foto: Reuters).

El duro posteo de De Paul tras la derrota en la final. (Foto: Reuters).

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 dejó un profundo golpe en la selección argentina. Aunque los futbolistas evitaron hacer declaraciones al abandonar el MetLife Stadium, varios eligieron expresarse horas después a través de las redes sociales. Uno de los mensajes más resonantes fue el de Rodrigo De Paul, quien además de reflejar el dolor por no haber podido defender el título, cuestionó con dureza las críticas y las teorías que, según sostuvo, acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo.

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"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la Copa del Mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", comenzó escribiendo el mediocampista en su cuenta de Instagram.

A continuación, el volante destacó el vínculo que construyó este plantel con los hinchas argentinos y aseguró que ese respaldo será clave para atravesar el difícil momento que dejó la derrota. "Con el correr de las horas nos va haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", expresó.

Sin embargo, la parte más fuerte de su publicación llegó cuando apuntó contra versiones que circularon contra la Scaloneta durante todo el Mundial y también en las horas sobre un supuesto arreglo para que España saliera campeona. Sin nombrar a nadie en particular, De Paul habló de las "conspiraciones infundadas" que, según él, intentaron opacar el recorrido del equipo.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", escribió.

Sus palabras llegaron apenas horas después de que trascendiera el cruce que protagonizó Nicolás Otamendi con futbolistas de España tras la final. El defensor argentino les recriminó a Rodri y Aymeric Laporte las declaraciones que realizaron durante la semana previa al partido, al considerar que buscaron condicionar el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Pese a la desilusión por haber perdido la posibilidad de conseguir un histórico bicampeonato, De Paul cerró su publicación con un mensaje de orgullo por representar al país.

"Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", concluyó el volante, acompañando sus palabras con imágenes de la final y de la clasificación frente a Inglaterra.

El mediocampista fue uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 y volvió a tener un papel importante en el equipo de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026. Aunque comenzó como suplente en la semifinal ante Inglaterra, recuperó su lugar en el once titular para la final frente a España y fue reemplazado a los 70 minutos por Giuliano Simeone.

Los mensajes del plantel

Su mensaje se sumó a los que publicaron otros referentes del plantel. Lionel Messi, en su primera declaración pública tras la derrota, reconoció que "el dolor es muy grande" y destacó el recorrido de un grupo que alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Enzo Fernández, por su parte, afirmó que "hay algo mucho más grande que un resultado" y puso en valor el compromiso del plantel con la camiseta argentina.

Mientras tanto, la delegación comenzó el regreso al país. Los jugadores que viajaron junto al resto del plantel fueron recibidos por una multitud en el predio de la AFA en Ezeiza y, pese a la tristeza por la derrota, saludaron a los hinchas desde un micro descapotable. Messi, De Paul, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez, entre otros, no formaron parte de ese vuelo y permanecieron en el exterior tras la final.

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