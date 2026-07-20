El duro posteo de Rodrigo De Paul después de la final: "Conspiraciones infundadas"

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo", escribió.

Sus palabras llegaron apenas horas después de que trascendiera el cruce que protagonizó Nicolás Otamendi con futbolistas de España tras la final. El defensor argentino les recriminó a Rodri y Aymeric Laporte las declaraciones que realizaron durante la semana previa al partido, al considerar que buscaron condicionar el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Pese a la desilusión por haber perdido la posibilidad de conseguir un histórico bicampeonato, De Paul cerró su publicación con un mensaje de orgullo por representar al país.

"Me dolerá mucho tiempo, pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser argentino", concluyó el volante, acompañando sus palabras con imágenes de la final y de la clasificación frente a Inglaterra.

El mediocampista fue uno de los campeones del mundo en Qatar 2022 y volvió a tener un papel importante en el equipo de Lionel Scaloni durante el Mundial 2026. Aunque comenzó como suplente en la semifinal ante Inglaterra, recuperó su lugar en el once titular para la final frente a España y fue reemplazado a los 70 minutos por Giuliano Simeone.

Los mensajes del plantel

Su mensaje se sumó a los que publicaron otros referentes del plantel. Lionel Messi, en su primera declaración pública tras la derrota, reconoció que "el dolor es muy grande" y destacó el recorrido de un grupo que alcanzó dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Enzo Fernández, por su parte, afirmó que "hay algo mucho más grande que un resultado" y puso en valor el compromiso del plantel con la camiseta argentina.

Mientras tanto, la delegación comenzó el regreso al país. Los jugadores que viajaron junto al resto del plantel fueron recibidos por una multitud en el predio de la AFA en Ezeiza y, pese a la tristeza por la derrota, saludaron a los hinchas desde un micro descapotable. Messi, De Paul, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli y Julián Álvarez, entre otros, no formaron parte de ese vuelo y permanecieron en el exterior tras la final.