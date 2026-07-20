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MUNDIAL 2026

Tras la expulsión y la derrota en la final, Enzo Fernández rompió el silencio con un emotivo mensaje

El mediocampista publicó una extensa reflexión luego de la caída frente a España en el Mundial 2026. Valoró el recorrido del equipo y les habló a los hinchas argentinos.

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El posteo de Enzo Fernández tras el subcampeonato. (Foto: Reuters).

El posteo de Enzo Fernández tras el subcampeonato. (Foto: Reuters).

Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones luego de la derrota de la selección argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El mediocampista, que fue expulsado durante el encuentro disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, compartió una extensa reflexión en la que destacó el recorrido del equipo, agradeció el apoyo de los hinchas y aseguró que seguirá entregándolo todo cada vez que le toque vestir la camiseta albiceleste.

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Después del golpe que significó perder la definición del campeonato, el volante publicó un mensaje en el que buscó poner en valor el camino recorrido por el plantel de Lionel Scaloni durante los últimos años y resaltó el orgullo que siente por integrar un grupo que volvió a disputar una final de la Copa del Mundo.

El mediocampista se fue expulsado por doble amarilla. (Foto: Reuters).

El mediocampista se fue expulsado por doble amarilla. (Foto: Reuters).

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", comenzó escribiendo Fernández, quien se fue expulsado en el partido del domingo por una doble amarilla. A partir de esa idea, remarcó el legado que, a su entender, construyó este equipo a lo largo de los últimos años.

"Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", sostuvo el mediocampista.

El futbolista del Chelsea también aprovechó el mensaje para dedicarle unas palabras a los hinchas argentinos, que acompañaron masivamente al seleccionado durante toda la Copa del Mundo y colmaron las tribunas en cada presentación del equipo.

Enzo Fern&aacute;ndez recibi&oacute; su primera amarilla por una protesta contra el &aacute;rbitro. (Foto: Reuters).

Enzo Fernández recibió su primera amarilla por una protesta contra el árbitro. (Foto: Reuters).

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", expresó.

Además, Fernández dejó un mensaje que apunta al futuro y ratificó su compromiso con la selección, más allá de la frustración que significó la derrota en la final después de haber sido quien empató el encuentro de la semifinal contra Inglaterra.

"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", aseguró el mediocampista, quien se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Scaloni.

Sus palabras se sumaron a las publicaciones realizadas por otros referentes del plantel, que en las horas posteriores a la final eligieron destacar el recorrido de la Argentina en el Mundial, agradecer el respaldo de los hinchas y dejar abierta la ilusión de seguir compitiendo con la camiseta albiceleste en los próximos desafíos.

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