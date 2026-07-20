Tras la expulsión y la derrota en la final, Enzo Fernández rompió el silencio con un emotivo mensaje

El futbolista del Chelsea también aprovechó el mensaje para dedicarle unas palabras a los hinchas argentinos, que acompañaron masivamente al seleccionado durante toda la Copa del Mundo y colmaron las tribunas en cada presentación del equipo.

Enzo Fernández recibió su primera amarilla por una protesta contra el árbitro. (Foto: Reuters).

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", expresó.

Además, Fernández dejó un mensaje que apunta al futuro y ratificó su compromiso con la selección, más allá de la frustración que significó la derrota en la final después de haber sido quien empató el encuentro de la semifinal contra Inglaterra.

"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", aseguró el mediocampista, quien se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Scaloni.

Sus palabras se sumaron a las publicaciones realizadas por otros referentes del plantel, que en las horas posteriores a la final eligieron destacar el recorrido de la Argentina en el Mundial, agradecer el respaldo de los hinchas y dejar abierta la ilusión de seguir compitiendo con la camiseta albiceleste en los próximos desafíos.