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Revelaron la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial: "Para atrás juegan los..."

Se difundieron las imágenes del vestuario durante el descanso en la definición del Mundial 2026. Emiliano Martínez les habló a sus compañeros antes del segundo tiempo y Lionel Messi también dejó un mensaje para el plantel.

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Emiliano Martínez les habló a sus compañeros antes del segundo tiempo: “Con el corazón

Emiliano Martínez les habló a sus compañeros antes del segundo tiempo: “Con el corazón, muchachos". (Foto: Reuters)

Emiliano Martínez protagonizó uno de los momentos más comentados tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Horas después de la derrota por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se conocieron imágenes del entretiempo que mostraron la arenga del arquero albiceleste al plantel antes de disputar el segundo tiempo.

Leé también El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la derrota de Argentina en la final del Mundial
El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la derrota de Argentina en la final del Mundial. (Foto: archivo)

Con el partido igualado y la definición abierta, el arquero tomó la palabra en el vestuario para intentar motivar a sus compañeros. “Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos”, expresó Martínez. Luego elevó el tono del mensaje y agregó: “Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”.

(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

El futbolista también dejó una indicación para el equipo antes de regresar al campo de juego. “Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar", señaló frente al resto del plantel.

El mensaje de Messi antes del segundo tiempo

Tras la intervención del arquero, Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final.

“¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”, manifestó el capitán argentino.

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

Las imágenes del vestuario comenzaron a circular en redes sociales después del encuentro y mostraron la intimidad de uno de los momentos más importantes de la definición mundialista. Sin embargo, pese a los mensajes de aliento, la Selección argentina no logró romper el equilibrio del partido y España terminó imponiéndose por 1 a 0 con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario.

La arenga antes de salir a la cancha

La intervención del capitán no se limitó al entretiempo. Minutos antes del comienzo de la final, ya en el túnel del estadio, Messi había pronunciado un breve mensaje dirigido a sus compañeros antes de ingresar al campo.

“Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, dijo el delantero del Inter Miami en la previa de uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la Selección argentina.

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