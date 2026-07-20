Revelaron la arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial: "Para atrás juegan los..."

“¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale”, manifestó el capitán argentino.

Lionel Messi también se dirigió al grupo en busca de reforzar la confianza del equipo para afrontar el complemento de la final. (Foto: Reuters)

Las imágenes del vestuario comenzaron a circular en redes sociales después del encuentro y mostraron la intimidad de uno de los momentos más importantes de la definición mundialista. Sin embargo, pese a los mensajes de aliento, la Selección argentina no logró romper el equilibrio del partido y España terminó imponiéndose por 1 a 0 con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario.

La arenga antes de salir a la cancha

La intervención del capitán no se limitó al entretiempo. Minutos antes del comienzo de la final, ya en el túnel del estadio, Messi había pronunciado un breve mensaje dirigido a sus compañeros antes de ingresar al campo.

“Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”, dijo el delantero del Inter Miami en la previa de uno de los partidos más importantes de la historia reciente de la Selección argentina.