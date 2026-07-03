El llamativo regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni antes del partido con Argentina

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026

Los "Tiburones Azules" llegaron a los 16avos de final después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

El seleccionado africano consiguió una histórica clasificación en un grupo muy exigente, en el que compartió zona con España y Uruguay, y ahora afronta el mayor desafío de su historia frente al vigente campeón del mundo.

En la conferencia de prensa previa al partido, Bubista destacó las fortalezas de su equipo, aunque también reconoció las dificultades que implica enfrentar a una potencia como Argentina.

Durante esa comparecencia también vivió un momento incómodo cuando fue consultado por la denuncia que involucra al capitán Ryan Mendes, una pregunta que evitó responder al considerar que se trataba de "un asunto prohibido".

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde corresponde a la primera instancia de eliminación directa del Mundial 2026, por lo que solo uno de los dos equipos avanzará de ronda.

Si Argentina gana, se clasificará a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia.

Si empatan al término de los 90 minutos, habrá 30 minutos de tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Si Argentina pierde, quedará eliminada del Mundial y Cabo Verde avanzará por primera vez a los octavos de final.

Desde esta fase, todos los cruces son de eliminación directa: el ganador continúa en carrera por el título y el perdedor se despide del torneo, lo que convierte al partido en uno de los compromisos más trascendentes para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.