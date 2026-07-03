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El llamativo regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni antes del partido con Argentina

Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista y entrenador del seleccionado africano, le entregó un obsequio especial a Scaloni como gesto de respeto.

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El llamativo regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni. (Foto: captura)           
El llamativo regalo que el DT de Cabo Verde le hizo a Lionel Scaloni. (Foto: captura)           

La previa del duelo entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente llamó la atención. Antes del inicio del partido, Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista y entrenador del seleccionado africano, le entregó un obsequio especial a Lionel Scaloni como gesto de respeto entre ambos equipos.

Leé también Mundial 2026: Egipto venció a Australia por penales y enfrentará al ganador de Argentina - Cabo Verde
(Foto: Reuters)

El intercambio ocurrió a minutos del comienzo del encuentro y reflejó el clima de cordialidad que precedió a uno de los cruces más importantes de la Copa del Mundo. Bubista le obsequió al entrenador argentino un banderín oficial de la selección de Cabo Verde.

El presente tenía un diseño muy particular: en el frente lucía el escudo de la federación caboverdiana, mientras que en el reverso aparecía un mapa con las diez islas que conforman el archipiélago africano, uno de los principales símbolos del país.

El gesto fue bien recibido por Scaloni y se convirtió en una de las postales de la previa del encuentro disputado en Miami.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial 2026

Los "Tiburones Azules" llegaron a los 16avos de final después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo.

El seleccionado africano consiguió una histórica clasificación en un grupo muy exigente, en el que compartió zona con España y Uruguay, y ahora afronta el mayor desafío de su historia frente al vigente campeón del mundo.

En la conferencia de prensa previa al partido, Bubista destacó las fortalezas de su equipo, aunque también reconoció las dificultades que implica enfrentar a una potencia como Argentina.

Durante esa comparecencia también vivió un momento incómodo cuando fue consultado por la denuncia que involucra al capitán Ryan Mendes, una pregunta que evitó responder al considerar que se trataba de "un asunto prohibido".

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde corresponde a la primera instancia de eliminación directa del Mundial 2026, por lo que solo uno de los dos equipos avanzará de ronda.

  • Si Argentina gana, se clasificará a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto, que eliminó a Australia.
  • Si empatan al término de los 90 minutos, habrá 30 minutos de tiempo suplementario. Si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.
  • Si Argentina pierde, quedará eliminada del Mundial y Cabo Verde avanzará por primera vez a los octavos de final.

Desde esta fase, todos los cruces son de eliminación directa: el ganador continúa en carrera por el título y el perdedor se despide del torneo, lo que convierte al partido en uno de los compromisos más trascendentes para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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