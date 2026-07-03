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¡Qué genialidad, Leo! El golazo de Messi tras una asistencia top de Lisandro Martínez ante Cabo Verde

El capitán de la Selección Argentina destrabó un duro encuentro de 16avos. de final en el Hard Rock Stadium gracias a una gran definición. Con este gol, el astro rosarino estira su ventaja en la cima de la tabla de artilleros del certamen.

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Foto: Reuters

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La jerarquía individual y la visión de juego colectiva salieron al rescate del campeón del mundo en un momento de pura paridad en los Estados Unidos. Lionel Messi sigue de racha en el Mundial 2026 y, a los 29 minutos del primer tiempo de un partido trabado ante Cabo Verde, el astro argentino recibió un fantástico pase largo de Lisandro Martínez y definió por encima de Vozinha para romper el cero. La conquista desató la locura de miles de fanáticos y significó un desahogo absoluto para el banco de suplentes de Lionel Scaloni, que no lograba quebrar el cerco defensivo del combinado africano.

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Lionel Messi continúa como el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos. (Foto: Reuters)

A la Selección Argentina le estaba costando doblegar a una Cabo Verde que se estaba cerrando muy bien atrás, plantando líneas compactas y reduciendo los espacios de gestación en tres cuartos de cancha. Sin embargo, Lisandro Martínez hizo uso de su exquisita pegada para ejecutar un preciso pase largo hacia un Lionel Messi que picaba en velocidad al área entre el marcador central y el lateral izquierdo. La habilitación del zaguero viajó por el aire con una precisión quirúrgica, superando la presión del mediocampo rival y encontrando al capitán en una posición ideal para dañar.

La resolución de la jugada exhibió la vigencia intacta del máximo referente de la Albiceleste para resolver en milésimas de segundo dentro del área mayor. Leo controló el balón con la cara externa de su pierna izquierda y definió con sutileza por encima de un arquero Vozinha que se quedó estático en la línea intentando cubrir la mayor superficie posible del arco. Inmediatamente después de ver ingresar la pelota en la red, el astro rosarino se giró señalando de forma directa al zaguero del Manchester United de Inglaterra, agradeciéndole efusivamente por el envío que rompió la última línea rival.

Cuántos goles tiene Lionel Messi en el Mundial 2026 y en la tabla histórica

La espectacular definición en Miami le permite al atacante de la Selección Argentina consolidar su dominio en las estadísticas de la máxima competencia de la FIFA.

Con esta obra de arte, Lionel Messi convirtió su séptimo tanto en lo que va del Mundial y lidera en soledad la tabla de goleadores, perseguido por el francés Kylian Mbappé que tiene seis. Asimismo, al repasar el recuento histórico de las Copas del Mundo, el Diez alcanzó los 20 goles y le continúa sacando ventaja al delantero galo, quien tras su doblete ante Suecia llegó a las 18 anotaciones, estableciendo una lucha mano a mano que promete mantenerse al rojo vivo en las instancias decisivas de la Copa del Mundo.

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