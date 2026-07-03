¡Qué genialidad, Leo! El golazo de Messi tras una asistencia top de Lisandro Martínez ante Cabo Verde

La jerarquía individual y la visión de juego colectiva salieron al rescate del campeón del mundo en un momento de pura paridad en los Estados Unidos. Lionel Messi sigue de racha en el Mundial 2026 y, a los 29 minutos del primer tiempo de un partido trabado ante Cabo Verde, el astro argentino recibió un fantástico pase largo de Lisandro Martínez y definió por encima de Vozinha para romper el cero. La conquista desató la locura de miles de fanáticos y significó un desahogo absoluto para el banco de suplentes de Lionel Scaloni, que no lograba quebrar el cerco defensivo del combinado africano.