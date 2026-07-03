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Tragedia en Puerto Madryn: imputarán al instructor por la muerte de Sofía Devries durante una inmersión

Thiago Nahuel Pocovi será imputado por homicidio culposo por la muerte de Sofía Devries, ocurrida durante una inmersión en Puerto Madryn.

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(Foto: A24)

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La Justicia de Chubut imputará este lunes al instructor de buceo Thiago Nahuel Pocovi por la muerte de Sofía Devries, la joven de 23 años que falleció durante una inmersión en aguas de Puerto Madryn. La audiencia de apertura de la investigación se realizará en los Tribunales de esa ciudad y marcará el inicio formal del proceso judicial por el caso.

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La joven, identificada como Sofía Devries, oriunda de Villa Ballester, había viajado a Puerto Madryn para realizar una experiencia de buceo en el Golfo Nuevo.

La audiencia estará a cargo de la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado. Pocovi participará de manera virtual debido a que actualmente reside en la provincia de Buenos Aires.

Thiago Nahuel Pocovi será acusado de homicidio culposo en la apertura de la investigación judicial por la muerte de la joven de 23 años. (Foto: archivo)

Thiago Nahuel Pocovi será acusado de homicidio culposo en la apertura de la investigación judicial por la muerte de la joven de 23 años. (Foto: archivo)

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación presentada por el fiscal Alex Williams y el funcionario Juan Pablo Santos, Pocovi, instructor certificado por PADI, estaba al frente de un grupo integrado por siete buceadores que realizaba una inmersión en el parque subacuático del buque hundido.

La investigación sostiene que al momento de iniciar la actividad las condiciones de visibilidad bajo el agua eran extremadamente reducidas, lo que dificultaba una supervisión efectiva de todos los participantes. Pese a ese escenario, la excursión continuó.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Devries y su pareja quedaron sin supervisión directa una vez que llegaron al fondo, mientras el resto del grupo iniciaba el ascenso.

En esas circunstancias, la joven comenzó a evidenciar signos de malestar y se retiró el regulador. Su compañero intentó asistirla cediéndole su propio equipo e intentando inflar el chaleco compensador para regresar juntos a la superficie. Sin embargo, durante la maniobra ella se soltó y él no pudo volver a descender para ayudarla. La autopsia determinó que murió por ahogamiento.

La muerte de la joven ocurrió en febrero durante una práctica de buceo en el ex buque hundido Hu Shun Yu. (Foto: archivo)

La muerte de la joven ocurrió en febrero durante una práctica de buceo en el ex buque hundido Hu Shun Yu. (Foto: archivo)

La acusación contra el instructor

Para la Fiscalía, la conducta del instructor no se ajustó a los protocolos y normas de seguridad que regulan la práctica del buceo recreativo y profesional. Por ese motivo, el hecho fue encuadrado provisoriamente como homicidio culposo.

Durante la audiencia prevista para el lunes, el Ministerio Público Fiscal solicitará la apertura de la investigación penal preparatoria, una etapa destinada a profundizar la recolección de pruebas de cara a una eventual acusación y un futuro juicio oral.

La tragedia en Puerto Madryn

Sofía Devries murió el 16 de febrero mientras participaba de una salida de buceo de aguas profundas en Puerto Madryn, adonde había viajado junto a su pareja para obtener una certificación internacional.

Dos días después, el 18 de febrero, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró su cuerpo en la zona de popa del pesquero chino Hu Shun Yu 809, una embarcación hundida hace diez años que forma parte del parque subacuático local y es uno de los sitios de inmersión más frecuentados de la región.

Cinco meses después de la tragedia, la causa judicial dará este lunes su primer paso formal con la imputación del instructor a cargo de la actividad.

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