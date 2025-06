Piden prohibirle la salida del país a Mauro Icardi, en plena guerra con Wanda Nara

"La doctora Rosenfeld inicia a Icardi una demanda por incumplimiento del pago de sus honorarios. Él no pagó. Le quedó debiendo 10 mil dólares. Ella dice: 'no abonaste, sos deudor, no podés salir del país'. Por eso, ella le pide a la Justicia que Mauro Icardi no salga del país", detalló el periodista Guido Zaffora en el programa de América TV.