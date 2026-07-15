La explosiva promesa de Nati Jota y Gastón Edul en pleno Mundial 2026 que revolucionó las redes

La conexión entre Nati Jota y Gastón Edul se transformó con el paso del tiempo en uno de los temas preferidos de la audiencia digital. Sus momentos compartidos, las bromas entre ellos y las apariciones juntos suelen generar una gran cantidad de comentarios y reacciones de seguidores que celebran la cercanía que muestran públicamente.

Actualmente, ambos se encuentran en Estados Unidos siguiendo de cerca el desarrollo del Mundial, y la exposición volvió a ponerlos en el centro de las miradas. Sin embargo, al ser consultada sobre su situación sentimental, Nati Jota aclaró: "Yo estoy soltera, acá uno trabaja mucho".

La influencer también explicó que la exigencia de la cobertura deportiva hizo difícil cualquier tipo de acercamiento personal durante su estadía. "Hace un poco más de un mes que estoy acá, no te creas que me he vinculado con muchos", señaló. Aunque luego reveló que tuvo una situación particular con otro argentino: "Hubo una confusión nada más con un argentino, una pavada. Entre bombo y bombo pasó algo".

Sus palabras generaron rápidamente repercusión entre los seguidores de OLGA, quienes volvieron a poner el foco en su vínculo con Gastón Edul. Aunque ninguno confirmó oficialmente un romance, la promesa del beso continúa siendo una de las historias que más entusiasmo despierta entre los fanáticos.

De esta manera, mientras la Selección Argentina avanza en su camino hacia la definición del torneo, los hinchas siguen atentos no solo al desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni, sino también a la posibilidad de que finalmente se concrete la esperada apuesta entre Nati Jota y Gastón Edul.

Cuál fue la polémica queja de Nati Jota en medio de la cobertura del Mundial 2026

Este fin de semana, Nati Jota volvió a quedar en el centro de la polémica en medio del Mundial 2026 luego de compartir una reflexión inesperada desde Estados Unidos. La conductora e integrante de Olga, que se encuentra en territorio estadounidense realizando la cobertura de los partidos de la Selección Argentina, sorprendió a sus seguidores al contar que vivir el torneo desde adentro también tiene un lado menos glamoroso del que muchos imaginan.

La influencer viajó para acompañar el recorrido de la Scaloneta y estar presente en los encuentros más importantes de la competencia, pero a través de sus redes sociales decidió mostrar una realidad distinta: el desgaste físico que implica trasladarse constantemente entre las diferentes sedes donde se desarrollan los partidos.

Mientras gran parte de los fanáticos argentinos sueñan con poder estar en las canchas viendo en vivo a sus ídolos y acompañando los últimos desafíos de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, Nati Jota explicó que la rutina de una cobertura mundialista también trae complicaciones. En particular, hizo hincapié en los extensos viajes, las escalas y el poco tiempo disponible para descansar.

La comunicadora inició su publicación con una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: "me duermo". A partir de allí, relató las dificultades que estaba atravesando antes de uno de sus traslados y dejó en evidencia el cansancio acumulado por la seguidilla de vuelos.

"Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos. De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala", explicó Nati Jota al referirse al viaje que debía realizar para estar presente en el partido de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Luego agregó: "En avión, entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas", haciendo referencia a la extensa duración del recorrido.

Además, la figura de Olga contó que su forma habitual de viajar es muy diferente cuando se trata de vacaciones, ya que prefiere tomarse el tiempo necesario para conocer cada lugar y disfrutarlo con tranquilidad. "Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme", manifestó sobre la manera en la que suele organizar sus escapadas personales.

Sin embargo, reconoció que una cobertura deportiva de estas características implica otra dinámica y que los movimientos permanentes son parte inevitable del trabajo. "Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho", expresó, aunque también dejó claro que la exigencia puede resultar agotadora.

En su análisis, Nati Jota recordó la experiencia del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina se consagró campeona y gran parte de la competencia se desarrolló en una misma ciudad. "Fue excepcional, todo en la misma ciudad, Doha. Hoy, en el acá para allá tan incómodo de este Mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad", aseguró.

El mensaje de la influencer generó repercusión porque mostró una faceta diferente de estar presente en un evento deportivo de semejante magnitud. Aunque destacó el privilegio de acompañar a la Selección Argentina, también reveló que detrás de la emoción de seguir el Mundial desde cerca existen jornadas marcadas por el cansancio y los largos desplazamientos.