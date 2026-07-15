El fuerte posteo de Dalma Maradona en la previa de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

A horas de un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Dalma Maradona compartió una imagen que rápidamente se volvió viral por su fuerte carga simbólica.
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Dalma Maradona compartió una foto muy emotiva en la previa al encuentro por una lugar en la final del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.
A horas de un nuevo capítulo entre Argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, Dalma Maradona compartió una imagen que rápidamente se volvió viral por su fuerte carga simbólica.
La hija de Diego Maradona reposteó una historia en Instagram en la que se ve una escena nocturna en la emblemática esquina que lleva el nombre del ídolo argentino. Allí aparecen varias personas arrodilladas, encendiendo velas al pie del cartel de "Diego", mientras una bandera argentina con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" cubre parte de la señal.
La publicación, sin necesidad de agregar palabras, unió dos símbolos profundamente ligados a la historia argentina: el recuerdo de Maradona y el reclamo por las Islas Malvinas, en la antesala de un nuevo enfrentamiento futbolístico con Inglaterra.
El posteo llega justo cuando la Selección de Lionel Scaloni, con Lionel Messi como capitán, se prepara para disputar una semifinal ante un rival que inevitablemente remite al histórico partido del 22 de junio de 1986, en el estadio Azteca. Aquella tarde, Diego Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia de los Mundiales con sus dos goles ante Inglaterra: la inolvidable "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos.
Casi cuatro décadas después, el destino vuelve a enfrentar a ambos seleccionados. Esta vez, con Messi como líder de la Albiceleste y con la posibilidad de medirse por primera vez en su carrera ante Inglaterra en una Copa del Mundo, el duelo adquiere un significado especial para millones de argentinos.
El gesto de Dalma, cargado de memoria y emoción, reflejó ese sentimiento colectivo en la previa de un partido que promete volver a escribir otra página inolvidable de la historia del fútbol.
Tras la victoria de la Selección Argentina, Mirtha Legrand volvió a reunir a su círculo más cercano para disfrutar del clásico té de los domingos en su hogar, una tradición que ya funciona como una cábala para acompañar a la Selección y que quedó registrada en las redes sociales de varios de los invitados. La mesa de "Chiquita" estuvo repleta de exquisiteces, pero el detalle que se robó todas las miradas fue una torta con forma de pelota de fútbol, decorada en celeste y blanco en homenaje al equipo nacional.
Las imágenes fueron compartidas en las cuentas de Instagram de Dany Mañas y Teté Coustarot, donde se vio la mesa preparada especialmente para la ocasión y el clima de festejo tras el triunfo de la Albiceleste. Del encuentro participaron, además de Mañas y Coustarot, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina, en una tarde marcada por la buena gastronomía y las charlas, al estilo habitual de las reuniones de Mirtha.
Días antes, Mirtha había recibido en su mesa del sábado a Marta González, Gabriela Sari, Juan Gil Navarro y al cardiólogo Mario Fitz Maurice, ocasión en la que habló de los memes que la tuvieron como protagonista tras el 3 a 2 de Argentina ante Egipto en los octavos de final. Allí contó, entre risas, que la compararon con Cleopatra, y reveló que tras el partido recibió un llamado de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, con quien terminó llorando de la emoción por motivos distintos: ella por el desenlace del encuentro y Celia como madre conmovida.