El fuerte posteo de Dalma Maradona en la previa de Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Casi cuatro décadas después, el destino vuelve a enfrentar a ambos seleccionados. Esta vez, con Messi como líder de la Albiceleste y con la posibilidad de medirse por primera vez en su carrera ante Inglaterra en una Copa del Mundo, el duelo adquiere un significado especial para millones de argentinos.

El gesto de Dalma, cargado de memoria y emoción, reflejó ese sentimiento colectivo en la previa de un partido que promete volver a escribir otra página inolvidable de la historia del fútbol.

¿Cuál es la cábala de Mirtha Legrand para alentar a la Selección?

Tras la victoria de la Selección Argentina, Mirtha Legrand volvió a reunir a su círculo más cercano para disfrutar del clásico té de los domingos en su hogar, una tradición que ya funciona como una cábala para acompañar a la Selección y que quedó registrada en las redes sociales de varios de los invitados. La mesa de "Chiquita" estuvo repleta de exquisiteces, pero el detalle que se robó todas las miradas fue una torta con forma de pelota de fútbol, decorada en celeste y blanco en homenaje al equipo nacional.

Las imágenes fueron compartidas en las cuentas de Instagram de Dany Mañas y Teté Coustarot, donde se vio la mesa preparada especialmente para la ocasión y el clima de festejo tras el triunfo de la Albiceleste. Del encuentro participaron, además de Mañas y Coustarot, María Teresa Villarroel, Alejandro Veroutis, Héctor Vidal Rivas y Amalia Idoyaga Molina, en una tarde marcada por la buena gastronomía y las charlas, al estilo habitual de las reuniones de Mirtha.

Días antes, Mirtha había recibido en su mesa del sábado a Marta González, Gabriela Sari, Juan Gil Navarro y al cardiólogo Mario Fitz Maurice, ocasión en la que habló de los memes que la tuvieron como protagonista tras el 3 a 2 de Argentina ante Egipto en los octavos de final. Allí contó, entre risas, que la compararon con Cleopatra, y reveló que tras el partido recibió un llamado de Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, con quien terminó llorando de la emoción por motivos distintos: ella por el desenlace del encuentro y Celia como madre conmovida.