El SORPRESIVO once de Marcelo Gallardo para el duelo entre River y Talleres

image.png

El Muñeco no planea realizar grandes cambios en comparación con el once que alineó en su re-debut, que terminó en empate 1-1 ante Huracán el pasado sábado. Sin embargo, una de las modificaciones obligadas será en el mediocampo: Matías Kranevitter ingresará como volante central en lugar de Felipe Peña Biafore, quien no fue incluido en la lista de buena fe para esta instancia tras su vuelta de Lanús.