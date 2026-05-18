En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Rodrigo
Belgrano
FÚTBOL

Mística celeste: la impactante coincidencia con el Potro Rodrigo que ilusiona a Belgrano para la final ante River

Belgrano buscará el título del Torneo Apertura 2026 frente a River en el Mario Alberto Kempes y una coincidencia con Rodrigo Bueno ilusiona a los hinchas del Pirata. Los detalles.

Banner Seguinos en google DESK
Mística celeste: la impactante coincidencia con el Potro Rodrigo que ilusiona a Belgrano para la final ante River

El fútbol de Córdoba se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de su historia contemporánea, y el destino parece haber jugado sus cartas de manera milimétrica. Belgrano enfrentará a River por el título del Torneo Apertura 2026 el próximo domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. Sin embargo, en las horas previas al pitazo inicial, una coincidencia cargada de mística y emoción vinculada a Rodrigo Bueno encendió la ilusión de todo el pueblo pirata.

Leé también Fin de ciclo: Carlos Tévez dejó de ser el entrenador de Talleres tras la eliminación ante Belgrano
fin de ciclo: carlos tevez dejo de ser el entrenador de talleres tras la eliminacion ante belgrano
image

El día elegido para la gran definición del fútbol argentino coincide de manera exacta con la fecha en la que el histórico cantante cordobés hubiera cumplido 53 años. El "Potro", un fanático reconocido que llevó los colores celestes a lo más alto de la cultura popular, sigue siendo una figura omnipresente en la institución, con su emblemática estatua en el Gigante de Alberdi como punto de peregrinación para las distintas generaciones de hinchas.

Qué relación familiar une al "Potro" Rodrigo con el cuerpo técnico de Belgrano

El vínculo del cantante con el club de sus amores no es solo una cuestión de tribuna, sino que cala hondo en las raíces del actual proyecto deportivo. Rodrigo era primo de Juan Carlos Olave, actual ayudante de campo de Ricardo Zielinski y uno de los máximos ídolos de la historia de la institución bajo los tres palos.

Esta conexión familiar ya ha dejado antecedentes que los hinchas consideran "mágicos". En las últimas horas, la parcialidad celeste se encargó de recordar una declaración que el propio Olave realizó en 2021 sobre la histórica Promoción de 2011 ante el mismo rival. En aquella oportunidad, el exarquero reveló un detalle escalofriante: “El penal a Pavone lo atajé a las 24:06, la fecha de fallecimiento de Rodrigo”, haciendo alusión al 24 de junio de 2000, el día en que el músico perdió la vida.

A qué hora se juega la final entre Belgrano y River por el Torneo Apertura 2026

La gran definición del campeonato está pautada para este domingo 24 de mayo a las 15.30 en la provincia de Córdoba. El marco será inmejorable, con un Kempes que lucirá repleto para coronar al nuevo campeón del certamen doméstico.

El encargado de picar el clima en la previa fue el propio presidente de la institución, Luis Fabián Artime, quien tras lograr la clasificación dejó en claro que el pasado debe quedar atrás para dar paso a una nueva página de gloria. “Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más”, disparó el mandatario, uniendo la herencia del 2011 con el magnetismo de la fecha actual.

Cómo llegó el Belgrano de Ricardo Zielinski a la final del torneo

El camino del conjunto cordobés hacia el partido decisivo tuvo una alta dosis de dramatismo. Belgrano llega a esta final tras eliminar por penales a Argentinos Juniors en la semifinal, luego de haber igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Fiel al estilo batallador y estratégico de los equipos del "Ruso" Zielinski, el Pirata supo sufrir, se impuso desde los doce pasos y sacó el boleto definitivo para enfrentar al Millonario. Ahora, con el plantel concentrado y la hinchada revolucionada por las señales del destino, Belgrano buscará que el cumpleaños de su ídolo popular se transforme en la fiesta más grande de su historia futbolística.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Rodrigo Belgrano River
Notas relacionadas
Belgrano le ganó por penales a Argentinos Juniors y enfrentará a River
River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura: cuándo y dónde será el partido decisivo
Messi se enojó con los fanáticos del Inter Miami y el líder de la hinchada le salió al cruce

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar