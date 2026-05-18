Mística celeste: la impactante coincidencia con el Potro Rodrigo que ilusiona a Belgrano para la final ante River

Esta conexión familiar ya ha dejado antecedentes que los hinchas consideran "mágicos". En las últimas horas, la parcialidad celeste se encargó de recordar una declaración que el propio Olave realizó en 2021 sobre la histórica Promoción de 2011 ante el mismo rival. En aquella oportunidad, el exarquero reveló un detalle escalofriante: “El penal a Pavone lo atajé a las 24:06, la fecha de fallecimiento de Rodrigo”, haciendo alusión al 24 de junio de 2000, el día en que el músico perdió la vida.

A qué hora se juega la final entre Belgrano y River por el Torneo Apertura 2026

La gran definición del campeonato está pautada para este domingo 24 de mayo a las 15.30 en la provincia de Córdoba. El marco será inmejorable, con un Kempes que lucirá repleto para coronar al nuevo campeón del certamen doméstico.

El encargado de picar el clima en la previa fue el propio presidente de la institución, Luis Fabián Artime, quien tras lograr la clasificación dejó en claro que el pasado debe quedar atrás para dar paso a una nueva página de gloria. “Los mandamos a la B y nosotros ascendimos, eso ya pasó. Ahora hay que hacer historia este domingo 24, aniversario del cumpleaños del Potro Rodrigo. Nada más”, disparó el mandatario, uniendo la herencia del 2011 con el magnetismo de la fecha actual.

Cómo llegó el Belgrano de Ricardo Zielinski a la final del torneo

El camino del conjunto cordobés hacia el partido decisivo tuvo una alta dosis de dramatismo. Belgrano llega a esta final tras eliminar por penales a Argentinos Juniors en la semifinal, luego de haber igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Fiel al estilo batallador y estratégico de los equipos del "Ruso" Zielinski, el Pirata supo sufrir, se impuso desde los doce pasos y sacó el boleto definitivo para enfrentar al Millonario. Ahora, con el plantel concentrado y la hinchada revolucionada por las señales del destino, Belgrano buscará que el cumpleaños de su ídolo popular se transforme en la fiesta más grande de su historia futbolística.