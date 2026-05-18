Daniela Celis y Nick Sicaro como nunca: el video íntimo por Gran Hermano que golpea a Thiago Medina

A lo que Daniela Celis comentó cómplice en medio del gran momento que atraviesan juntos tras hacer público el vínculo que mantienen: "¿Ya puedo votar? ¿Para que te quedes conmigo todos los días?", le dijo enamorada y subió el video en sus historias con emojis a puro sentimiento.

La ex de Thiago Medina dejó en claro sus sentimientos para el cantante en un video que levantó suspiros y sorpresas en la red, donde se lo puede ver a él sin remera y sonriendo mientras Pestañela escribía sobre su pecho.

Cabe recordar que al abrirse la instancia de repechaje en el programa Gran Hermano varios ex participantes tendrán la posibilidad de volver a ingresar a la famosa casa.

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Nick Sicaro dio detalles privado de su relación con Daniela Celis, ex de Thiago Medina

Durante su visita al ciclo de streaming Todo lo contrario, Nick Sicaro se animó a confesar lo que siente por Daniela Celis y el buen momento que atraviesan juntos.

“Hablando de utilizar shippeos para como estrategia. ¿Vos acaso estás usando a Daniela, nuestra compañera, que la adoramos, la queremos, como estrategia para volver a entrar a la casa de Gran Hermano?”, le preguntó Santiago Tato Algorta.

“Me encanta que me lo preguntes. Cada vez que me lo preguntan, me gusta cada vez más, te lo juro. Pero ¿sabes por qué? Porque después se van a terminar dando cuenta de que eso no es verdad. Yo no necesito a nadie para entrar en un repechaje", reconoció el joven.

Cuando Tato le preguntó si era verdad los rumores con Daniela Celis, el íntimo amigo de Ian Lucas aseguró con una sonrisa: "¿De que esté con Daniela? Sí, es verdad. Primicia para ustedes, acá arrancó todo”.

“El otro día Dani me dijo que no, que todavía nada, que no se habían dado ni un beso, que todavía no había pasado nada, que sí, capaz que estaban empezando a verse de otra manera, pero tenemos la confirmación oficial”, le marcó Algorta.

Nick Sicaro explicó las razones del por qué de la prudencia a la hora de referirse en público al vínculo con la ex de Thiago Medina: "¿Sabés qué pasa? Pasa que yo obviamente a ella la cuido un montón, por su situación familiar. La respeto mucho y le doy su espacio. Y bueno, de a poco ella se va sintiendo bien, se va sintiendo cómoda, entonces de a poco vamos demostrando”.

“¿Hubo chape ya con Daniela?”, indagó el último ganador de Gran Hermano, y el joven cantante y Youtuber confirmó eso pero prefirió no dar más detalles cuando le preguntaron si ya hubo sexo con Pestañela. "Ahí yo no respondo más”, sentenció resguardando la privacidad de los dos.