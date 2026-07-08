Escándalo en el Mundial: qué dice la denuncia del DT de Egipto a la FIFA tras la derrota contra Argentina

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico expresó su malestar por distintos fallos arbitrales y sostuvo que su equipo fue perjudicado en jugadas que consideró determinantes. Según afirmó, el juez tuvo un criterio desigual para sancionar infracciones y no actuó de la misma manera ante situaciones similares protagonizadas por ambos equipos.

El entrenador evitó quitarle mérito a la clasificación argentina, pero insistió en que el arbitraje influyó en el resultado y que su selección merecía un tratamiento más equitativo durante los 90 minutos. "Cuando en un partido tan importante las decisiones siempre caen para el mismo lado, es muy difícil competir", sostuvo.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusión entre periodistas y aficionados, ya que volvieron a poner el foco sobre el trabajo arbitral en la Copa del Mundo, un tema que ya había despertado controversias en otros encuentros del torneo.

Pese a las críticas, el entrenador reconoció el esfuerzo de sus futbolistas y destacó el recorrido realizado por Egipto en la competencia.

Con la eliminación consumada, Egipto se despide del Mundial entre la frustración por el resultado y una fuerte polémica que promete seguir dando que hablar en las próximas horas.

Hassan e Infantino. Enemigos "íntimos". El técnico de los faraones dijo que la FIFA eligió que Messi siga adelante por una cuetión de marketing. (Foto: A24/Reuters)

Hassan: "Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi siga en el Mundial"

El técnico Hassam, que solo tiene experiencia en sus país en con la selección de Jordania, se mostró desencajado durante el partido y furioso al declarar en la conferencia. Lo tomó por todos lados. Desde insultos racistas hasta favoritismos del árbitro y sobre todo, el "negocio del fútbol como espectáculo".

Además de las cuestiones estrictamente arbitrales, Hassan fue mucho más allá en la conferencia de prensa. Aseguró que "todo es cuestión de marketing" y sugirió que existía un interés por mantener a Lionel Messi y a Argentina en competencia porque eso beneficia al Mundial desde el punto de vista comercial. También afirmó que su equipo sufrió "una injusticia" y llegó a decir que no volvería a ver el resto del torneo.

En resumen, la Federación Egipcia afirmó que había expresado previamente su desacuerdo con la designación de François Letexier, francés, para dirigir el encuentro. Y la decisión de presentar una propuesta formal en el seno de la FIFA por los "incidentes" que los egipcios.

"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro", agregó el técnico egipcio.

El presidente de dicha entidad, Hany Abo Rida, hizo una queja oficial contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes tras la derrota de Egipto ante Argentina en la Copa del Mundo, en Atlanta. Una propuesta que deberá tener menos suerte que el análisis de la tarjeta roja a Balogun.