El último baile del Rey: con un gol de Messi, Argentina le gana 3-0 a Benín

La Selección Argentina recibe a Benín en un Estadio Monumental repleto , en un marco donde el resultado deportivo quedará inevitablemente relegado a segundo plano. El choque amistoso representa el último capítulo de Lionel Messi con la camiseta albiceleste , marcando el cierre definitivo de una trayectoria dorada de 21 años ininterrumpidos representando al país. La decisión, que el capitán maduró el pasado 21 de julio tras la final del Mundial 2026 y que oficializó mediante una carta manuscrita el 31 de agosto, tiene su broche de oro en territorio nacional con el diez luciendo un dorsal dorado especial, escoltado en la tribuna de honor por compañeros históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, para luego dar paso a la entrega de una plaqueta, un video tributo y sus palabras finales ante el público.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni arriba con un andar arrollador en esta ventana de la fecha FIFA tras golear 4-0 a Bolivia en Córdoba con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, y aplastar 7-0 a Burkina Faso con gritos de Martínez, Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. Por su parte, el seleccionado de Benín, conducido por Gernot Rohr, llega con ritmo oficial tras igualar 1-1 ante Burkina Faso y superar 2-1 a Mauritania con un doblete de Rodolfo Aloko por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027. P

ara esta velada histórica en Núñez, la Albiceleste alineará a Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Del otro lado, la visita formará con Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko y Tosin Aiyegun, bajo el arbitraje del chileno Fernando Véjar.

Dónde ver en vivo el partido de la Selección Argentina ante Benín

El compromiso internacional que albergará la despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental se pondrá en marcha puntualmente a las 20:00 horas y contará con la televisación en directo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe, además de estar disponible mediante las plataformas de streaming DGO, Flow y Telecentro Play.

La Selección Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi: en vivo

15' ST: GOOOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: NICO PAZ PONE EL 2-0 Tras una buena combinación con Lionel Messi, Nico Paz convierte un golazo.

3' ST: GOOOOL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA: OTAMENDI, EN SU DESPEDIDA, PONE EL 1-0 Luego de un córner desde la izquierda de Messi, Otamendi metió un gran cabezazo en el centro del área y abrió el marcador. Argentina se impone por 1-0.

SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA

FINAL DEL PRIMER TIEMPO Argentina y Benín empatan sin goles en la despedida de Messi.

25' PT: Messi probó de tiro libre y casi pone en ventaja a Argentina

18' PT: Estuvo cerca Benín de dar la sorpresa Luego de una buena jugada colectiva, Junior Olaïtan remató dentro del área tras un centro bajo y casi pone a Benín en ventaja.

10' PT: Ovación para Lionel Messi Todo el Estadio Monumental -y el mundo entero- aplauden al eterno capitán de la Selección Argentina.

Comenzó la despedida de Lionel Messi La Selección Argentina y Benin se enfrentan en el Estadio Monumental.

Suena el Himno Nacional Argentino en la despedida de Lionel Messi

Los equipos salen al campo de juego Comienza la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El micro de la Selección ya está en el estadio Rodeados por el cariño de la gente que acompañó el recorrido por la autopista, los futbolistas hicieron su ingreso al Estadio Monumental de cara a la noche de despedida de Lionel Messi.