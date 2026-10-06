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La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

La ex Gran Hermano Zoe Bogach compartió su emoción en redes tras conseguir, a cualquier costo, una entrada para la despedida del capitán albiceleste.

6 oct 2026, 18:18
La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

Zoe Bogach compartió un video en sus redes sociales en el que expresó su felicidad por tener en sus manos una entrada para ver a Lionel Messi en su último partido con la Selección argentina, y no tuvo problema en blanquear la fortuna que debió desembolsar para conseguirla.

"La gente no dimensiona lo que significa esta entrada para mí. No tengo palabras. Salió 300 mil pesos y la pagué 1 palo, ¡pero ya fue! Es el último partido de Messi. El último partido de su vida. ¡Voy a verlo en su último partido!", relató la influencer, visiblemente emocionada.

Zoe también reflexionó sobre la coincidencia de poder presenciar justamente ese partido tan especial para el astro rosarino: "Todavía estoy en shock. Creo que el universo quiso que lo pueda ver en el mejor partido, el de su despedida", aseguró.

Y cerró remarcando, una vez más, el valor simbólico que tiene para ella esa entrada, más allá de lo que haya tenido que pagar por conseguirla: "La gente no dimensiona lo que es esta entrada para mí".

Lionel Messi recibió un reconocimiento inédito antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi recibió este martes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una ceremonia realizada en el predio de la AFA en Ezeiza, pocas horas antes de disputar su último partido con la Selección argentina ante Benín, en el Estadio Monumental.

La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que reconoció la trayectoria deportiva del capitán albiceleste, su conducta y su representación de la Argentina en el mundo.

El título le fue entregado de manos del rector de la universidad, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, quien destacó: "Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina".

     

 

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