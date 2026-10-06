La exorbitante suma que pagó Zoe Bogach para ver a Messi en su último partido con la Selección

Lionel Messi recibió un reconocimiento inédito antes de su despedida de la Selección

Lionel Messi recibió este martes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una ceremonia realizada en el predio de la AFA en Ezeiza, pocas horas antes de disputar su último partido con la Selección argentina ante Benín, en el Estadio Monumental.

La distinción fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que reconoció la trayectoria deportiva del capitán albiceleste, su conducta y su representación de la Argentina en el mundo.

El título le fue entregado de manos del rector de la universidad, Ricardo Gelpi, y del vicerrector, Emiliano Yacobitti, quien destacó: "Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina".