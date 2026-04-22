Detienen a otro argentino acusado de racismo en Brasil: el grave insulto por el que fue denunciado

El hombre fue puesto bajo prisión preventiva por orden judicial. Al igual que en antecedentes recientes, la justicia brasileña aplicó la Ley 14.532/2023, que establece que el delito de racismo no admite fianza y es imprescriptible, lo que impide que el detenido recupere la libertad mediante el pago en la comisaría.

El caso de Agustina Páez

Este nuevo episodio ocurre tras la resolución del proceso contra Páez, quien permaneció bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica luego de realizar gestos discriminatorios en un bar de Ipanema.

La mujer fue autorizada a regresar a la Argentina el pasado 31 de marzo, tras el pago de una caución y la reducción de la expectativa de pena por parte de la Fiscalía.

agostina paez Agostina Páez pasó más de dos meses en Brasil, retenida hasta que logró llegar a un acuerdo con la Justicia tras ser acusada de injuria racial. (Foto: archivo).

A diferencia de ese caso, en el que la acusada se encontraba como turista, Haile es residente en Brasil, aunque enfrenta el mismo marco penal, que prevé penas de 2 a 5 años de prisión por ofensas raciales.

Tras la formalización de la detención, el expediente quedó bajo la órbita de la justicia estatal de Río de Janeiro, que deberá definir los próximos pasos procesales, mientras el acusado continúa detenido.