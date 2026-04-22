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Detienen a otro argentino acusado de racismo en Brasil: el grave insulto por el que fue denunciado

El episodio ocurrió en un supermercado de Río de Janeiro y derivó en la detención del acusado. Las similitudes con el caso de Agostina Páez.

El argentino que fue detenido tras ser acusado de injuria racial.

El argentino que fue detenido tras ser acusado de injuria racial.

Un hombre de nacionalidad argentina, de 67 años, fue detenido en Río de Janeiro luego de que una mujer brasileña lo denunciara por haberla insultado con expresiones racistas. Se trata del segundo caso de injuria racial protagonizado por un compatriota en el país vecino en lo que va de 2026, tras el reciente proceso judicial que afrontó la abogada Agostina Páez por un incidente ocurrido en enero, a la salida de un boliche, con personal del lugar.

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El hecho ocurrió el lunes a primera hora de la mañana en un supermercado del barrio de Copacabana, en la zona sur de la ciudad.

La discusión se habría originado en la fila de una caja debido a una demora en la atención. La presunta víctima, una mujer que trabaja realizando compras para terceros a través de una aplicación, acusó haber recibido los agravios por parte del sujeto identificado como José Luis Haile, quien reside en Brasil desde hace un par de años, según informaron medios locales.

La intervención policial fue inmediata gracias a que otro compatriota, testigo de la escena, dio aviso a la Guardia Municipal. Los efectivos procedieron al arresto en flagrancia y trasladaron al acusado a la Comisaría de Atención al Turista (DEAT).

El hombre fue puesto bajo prisión preventiva por orden judicial. Al igual que en antecedentes recientes, la justicia brasileña aplicó la Ley 14.532/2023, que establece que el delito de racismo no admite fianza y es imprescriptible, lo que impide que el detenido recupere la libertad mediante el pago en la comisaría.

El caso de Agustina Páez

Este nuevo episodio ocurre tras la resolución del proceso contra Páez, quien permaneció bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica luego de realizar gestos discriminatorios en un bar de Ipanema.

La mujer fue autorizada a regresar a la Argentina el pasado 31 de marzo, tras el pago de una caución y la reducción de la expectativa de pena por parte de la Fiscalía.

agostina paez
Agostina P&aacute;ez pas&oacute; m&aacute;s de dos meses en Brasil, retenida hasta que logr&oacute; llegar a un acuerdo con la Justicia tras ser acusada de injuria racial. (Foto: archivo).

Agostina Páez pasó más de dos meses en Brasil, retenida hasta que logró llegar a un acuerdo con la Justicia tras ser acusada de injuria racial. (Foto: archivo).

A diferencia de ese caso, en el que la acusada se encontraba como turista, Haile es residente en Brasil, aunque enfrenta el mismo marco penal, que prevé penas de 2 a 5 años de prisión por ofensas raciales.

Tras la formalización de la detención, el expediente quedó bajo la órbita de la justicia estatal de Río de Janeiro, que deberá definir los próximos pasos procesales, mientras el acusado continúa detenido.

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