Final anticipada: España y Portugal se enfrentan por un lugar en cuartos de final

Las trayectorias de ambos elencos en la competencia exponen realidades disímiles respecto a su rendimiento colectivo. Portugal arribó como uno de los grandes candidatos, pero la fase de grupos dejó más dudas que certezas tras igualar 1-1 con RD Congo, golear 5-0 a Uzbekistán y empatar sin goles con Colombia, clasificando en la segunda posición del Grupo K. Posteriormente, en dieciseisavos de final, los Lusos vencieron 2-1 a Croacia en un partido que tuvo de todo para ganarse el boleto a esta ronda. Por su parte, España se quedó con el Grupo H sumando siete puntos luego de debutar 0-0 con Cabo Verde, aplastar 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay, mientras que en los 16vos de final goleó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal encendido que ya lleva cuatro goles en el Mundial.