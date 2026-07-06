Final anticipada: España y Portugal se enfrentan por un lugar en cuartos de final

El cuadro eliminatorio de la gran cita del fútbol internacional entrega un duelo que perfectamente podría haber sido el partido definitivo por la corona. Este lunes, en Dallas, las selecciones de Portugal y España se medirán por los octavos de final del Mundial 2026. El choque, pautado para comenzar a las 16:00, cruzará los caminos de dos de los principales candidatos al título que se ven las caras de manera temprana buscando la clasificación a los cuartos de final, donde el ganador de esta llave enfrentará al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica.