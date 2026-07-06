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Final anticipada: España y Portugal se enfrentan por un lugar en cuartos de final

Dos de las máximas potencias del fútbol europeo se enfrentan en una de las llaves más atractivas de la Copa del Mundo en busca de un lugar en los cuartos de final.

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Fotos: Reuters

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El cuadro eliminatorio de la gran cita del fútbol internacional entrega un duelo que perfectamente podría haber sido el partido definitivo por la corona. Este lunes, en Dallas, las selecciones de Portugal y España se medirán por los octavos de final del Mundial 2026. El choque, pautado para comenzar a las 16:00, cruzará los caminos de dos de los principales candidatos al título que se ven las caras de manera temprana buscando la clasificación a los cuartos de final, donde el ganador de esta llave enfrentará al vencedor del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

Leé también Chip y controversia: cómo fue la polémica anulación del gol de Croacia que clasificó a Portugal
La polémica del partido. Un gol anulado por un offside que marcó la pelota al VAR. (Foto: Reuters)

Las trayectorias de ambos elencos en la competencia exponen realidades disímiles respecto a su rendimiento colectivo. Portugal arribó como uno de los grandes candidatos, pero la fase de grupos dejó más dudas que certezas tras igualar 1-1 con RD Congo, golear 5-0 a Uzbekistán y empatar sin goles con Colombia, clasificando en la segunda posición del Grupo K. Posteriormente, en dieciseisavos de final, los Lusos vencieron 2-1 a Croacia en un partido que tuvo de todo para ganarse el boleto a esta ronda. Por su parte, España se quedó con el Grupo H sumando siete puntos luego de debutar 0-0 con Cabo Verde, aplastar 4-0 a Arabia Saudita y vencer 1-0 a Uruguay, mientras que en los 16vos de final goleó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal encendido que ya lleva cuatro goles en el Mundial.

Con el arbitraje listo y la expectativa de millones de fanáticos en todo el planeta, los directores técnicos Roberto Martínez y Luis de la Fuente terminaron de pulir los últimos detalles estratégicos en los vestuarios del Estadio Dallas. Viví toda la cobertura en vivo y las actualizaciones permanentes con el minuto a minuto de este electrizante clásico ibérico a través de este artículo.

Cuáles son las formaciones de Portugal y España para el partido de octavos de final

Las alineaciones titulares de ambos combinados se encuentran delineadas para saltar al terreno de juego con sus máximas figuras desde el inicio:

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.

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