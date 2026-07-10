"Corazón": el emotivo mensaje de la AFA con René Favaloro y la Selección de cara al cruce con Suiza

Y se llegó a este Mundial 2026 con otro desafío más pesado todavía: ganar el bicampeonato, algo que logró por última vez Brasil, en 1962. Ya pasaron 64 años sin que se repita. Por eso, el equipo llegó como candidato, pero con una base de los "fijos" de los cuales varios estaban en un bajo nivel o lesionados (como la fractura en un dedo del "Dibu" Martínez).

Por todo esto, el mensaje de la AFA da en la tecla. Una mezcla emocional que potencia la ya habitual carga de ansiedad y sufrimiento que acompaña la pasión por la Selección y su capitán: Leo Messi. Por eso, elegir a la figura de René Favaloro es excelente.

"Chau" dice el Dr. René Favaloro emocionado. (foto: Cuenta de X de AFA)

La figura de Favaloro: paradoja de la Argentina

Es, en su campo, otra de las figuras espejo que tiene el país. Médico rural, que estudió en Estados Unidos y desarrolló la maravillosa técnica del "bypass cardíaco". Sin embargo, regresó a nuestro país para desarrollar su enorme conocimiento y capacidad. Creo un instituto modelo que hasta diseñó su propia universidad para formar cardiocirujanos.

Lamentablemente, en un momento de su vida, se sintió vacío. Abandonado por los que tenían las herramientas para ayudarlo en su trabajo y mantener su clínica y su fundación. Deprimido, se quitó la vida el 20 de julio del año 2000. Pero su ejemplo sigue presente entre nosotros.

Eso es lo que recoge el mensaje de la AFA. Su enorme apuesta y convencimiento por el esfuerzo constante y el trabajo en grupo para superar adversidades y lograr objetivos. Lo mismo - en el ámbito futbolístico - que representa Lionel Scaloni y su Selección.

Por eso, la AFA combina de manera perfecta frases de Favaloro con momentos de este mundial. Con el sufrimiento que desafía a los corazones argentinos. Como el partido con Cabo Verde y el último frente a Egipto.

"Con el corazón". Leo Messi y el mensaje de la AFA con miras a enfrentar a Suiza. (foto: Cuenta de X de AFA)

"Estoy muy emocionado"

Las frases del doctor Favaloro combinan esas dos alternativas, el esfuerzo y el sufrimiento. Cuando habla de la rapidez de actuar ante un infarto dice: "Ese músculo que estaba atontado, todavía se podía rehabilitar". Seguramente así nos sentimos luego del segundo gol de Egipto. Pero el equipo reaccionó y nosotros nos "rehabilitamos".

Pero lo más importante es cuando dice: "Es necesario trabajar en equipo, sacrificar lo individual en beneficio de lo colectivo" y eso habilita a la AFA a pedir que con el corazón sigamos alentando para el pase a semifinales.

Favaloro dice: "Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado" y está pegada la emoción total de Scaloni tras la remontada ante Egipto: "Estoy emocionado, que grupo de jugadores, hermano....", dice llorando y conmovido.

Y encima, Francia juega cada vez mejor. Pero ahora viene Suiza. El paso a las semifinales. Como dicen en las transmisiones de fútbol: "Aguante corazón, aguante".