Cómo juega Suiza: la radiografía táctica del rival de la Selección Argentina en cuartos

La Selección Argentina ya se encuentra enfocada en el plano estratégico para afrontar su próximo compromiso eliminatorio en la Copa del Mundo. Suiza no tiene etiquetas y se presenta como un rival sumamente complejo; el sexto oponente de la Selección Argentina en su camino a ser bicampeón del mundo no es puramente dominante ni puramente reactivo. El equipo europeo demostró que puede jugar con posesiones largas, como hizo ante Qatar y Bosnia; aceptar un partido de menor control territorial, como frente a Argelia en dieciseisavos; acomodarse a un duelo físico de ida y vuelta, como contra Canadá; y sobrevivir a un rendimiento de bajo vuelo como contra Colombia, a la que eliminó por penales en octavos tras igualar 0-0. Su DT Murat Yakin asumió en agosto de 2021 y llevó a los helvéticos a su mejor actuación desde la edición 1954, consolidando un proceso donde la mayor fortaleza es no depender de una única forma.