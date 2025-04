Escándalo: una histórica boxeadora y su pareja modelo se separaron por culpa de OnlyFans

image.png Foto: AP

Adams, doble medallista de oro olímpica en Londres 2012 y Río 2016, explicó que las diferencias laborales jugaron un papel central en la decisión de ponerle fin a la relación. “Siempre la apoyé en su carrera y las decisiones que tomó, incluyendo su trabajo en OnlyFans”, sostuvo. Y aunque aclaró que respeta esa elección, también reconoció: “Por mucho que respete lo que hace, no puedo negar que tuvo un impacto en nuestra relación. Siempre me consideré mentalmente fuerte, pero esta situación a veces me ha resultado difícil”.