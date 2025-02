La FUERTE reacción de Iker Casillas luego de que una modelo de OnlyFans filtrara chats íntimos

Embed

Ante la viralización de estos supuestos mensajes, Casillas decidió cortar el silencio y responder con un comunicado en sus redes sociales, donde negó categóricamente las acusaciones y lamentó el impacto que esta situación tiene en su vida personal.

Casillas desmiente la versión y anuncia medidas legales

El campeón del mundo con España en 2010 aseguró que nunca rentabilizó su vida privada ni buscó protagonismo mediático fuera del fútbol. "Siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos", expresó, recordando que desde los 14 años estuvo expuesto a la opinión pública.

Casillas apuntó contra quienes, según él, utilizan su nombre sin pruebas con el único objetivo de ganar notoriedad. Por esta razón, confirmó que inició acciones legales para proteger su intimidad y su honor. "No voy a permitir que se siga menoscabando mi honor", afirmó, advirtiendo que reclamará los daños ocasionados por estas acusaciones.

Finalmente, el exguardameta dejó en claro que tomará todas las medidas necesarias para proteger su privacidad y la de sus seres queridos. "Lo hago por mí y por los que me rodean, que también se ven afectados por estas acciones irresponsables", concluyó.