España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita: así se vivió el partido del Mundial 2026

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos gracias a Lamine Yamal. El joven delantero aprovechó una asistencia de Mikel Oyarzabal y definió con precisión para anotar su primer gol en una Copa del Mundo.

El tanto tuvo además un valor histórico para el futbolista de 18 años, que se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en marcar para España en un Mundial.

Oyarzabal fue la figura del partido

Con la ventaja inicial, España encontró espacios y aumentó la intensidad de su juego. Allí apareció Mikel Oyarzabal, que firmó una actuación sobresaliente.

El delantero anotó dos goles en apenas unos minutos y prácticamente sentenció el encuentro antes del descanso. Además de convertir, participó activamente en la jugada del primer tanto y fue una pesadilla permanente para la defensa saudí.

Arabia Saudita intentó reaccionar, pero nunca logró inquietar a Unai Simón y sufrió cada avance del conjunto europeo.

El cuarto gol y la sentencia

Apenas comenzado el segundo tiempo llegó el 4-0 definitivo. Marc Cucurella remató desde dentro del área y la pelota se desvió en Hassan Al-Tambakti antes de ingresar al arco saudí.

El tanto terminó de liquidar el partido y permitió a Luis de la Fuente realizar modificaciones para administrar cargas y preservar futbolistas pensando en la última fecha de la fase de grupos.

España manejó la posesión durante gran parte del complemento y evitó cualquier intento de reacción de Arabia Saudita.

La Roja despejó las dudas del debut

El empate sin goles frente a Cabo Verde había generado algunas preocupaciones alrededor del seleccionado español. La falta de contundencia ofensiva y la escasez de situaciones de gol habían despertado críticas en la prensa española.

Sin embargo, la actuación en Atlanta mostró una versión completamente distinta. España recuperó la agresividad ofensiva, la circulación dinámica y la eficacia que la habían convertido en una de las selecciones favoritas del torneo.

La presencia de Lamine Yamal desde el inicio aportó desequilibrio, mientras que Oyarzabal se convirtió en la referencia ofensiva que necesitaba el equipo.

Cómo queda el Grupo H

Con este triunfo, España suma cuatro puntos después de dos partidos y llega con buenas sensaciones a la última jornada, en la que deberá enfrentar a Uruguay.

Arabia Saudita, por su parte, quedó obligada a sumar frente a Cabo Verde si pretende mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro entre españoles y uruguayos podría terminar definiendo el liderazgo del Grupo H.

Los goles de España