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Hacia los octavos

España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita: así se vivió el partido del Mundial 2026

España se recuperó del empate ante Cabo Verde y aplastó a Arabia Saudita en la segunda fecha del Grupo H. El equipo de Luis de la Fuente quedó bien posicionado de cara a la clasificación.

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España goleó 4 a 0 a Arabia Saudita: así se vivió el partido del Mundial 2026

España volvió a demostrar por qué es una de las selecciones candidatas al título y goleó este domingo 4-0 a Arabia Saudita por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se recuperó del inesperado empate sin goles ante Cabo Verde y consiguió una victoria fundamental para acomodarse en la lucha por la clasificación a los octavos de final.

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En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Roja fue ampliamente superior durante los 90 minutos y resolvió el encuentro prácticamente en la primera mitad, gracias a una destacada actuación colectiva y a la inspiración de sus futbolistas ofensivos.

Lamine Yamal abrió el marcador, Mikel Oyarzabal convirtió un doblete y el cuarto tanto llegó mediante un gol en contra de Hassan Al-Tambakti tras un remate de Marc Cucurella. El conjunto español incluso llegó a convertir un quinto gol en el tramo final, aunque la acción terminó siendo invalidada.

Lamine Yamal abrió el camino

España salió decidida a imponer condiciones desde el primer minuto. Con una presión alta y una circulación rápida de la pelota, el equipo de Luis de la Fuente comenzó a generar peligro sobre el arco saudí.

La apertura del marcador llegó a los 11 minutos gracias a Lamine Yamal. El joven delantero aprovechó una asistencia de Mikel Oyarzabal y definió con precisión para anotar su primer gol en una Copa del Mundo.

El tanto tuvo además un valor histórico para el futbolista de 18 años, que se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en marcar para España en un Mundial.

Oyarzabal fue la figura del partido

Con la ventaja inicial, España encontró espacios y aumentó la intensidad de su juego. Allí apareció Mikel Oyarzabal, que firmó una actuación sobresaliente.

El delantero anotó dos goles en apenas unos minutos y prácticamente sentenció el encuentro antes del descanso. Además de convertir, participó activamente en la jugada del primer tanto y fue una pesadilla permanente para la defensa saudí.

Arabia Saudita intentó reaccionar, pero nunca logró inquietar a Unai Simón y sufrió cada avance del conjunto europeo.

El cuarto gol y la sentencia

Apenas comenzado el segundo tiempo llegó el 4-0 definitivo. Marc Cucurella remató desde dentro del área y la pelota se desvió en Hassan Al-Tambakti antes de ingresar al arco saudí.

El tanto terminó de liquidar el partido y permitió a Luis de la Fuente realizar modificaciones para administrar cargas y preservar futbolistas pensando en la última fecha de la fase de grupos.

España manejó la posesión durante gran parte del complemento y evitó cualquier intento de reacción de Arabia Saudita.

La Roja despejó las dudas del debut

El empate sin goles frente a Cabo Verde había generado algunas preocupaciones alrededor del seleccionado español. La falta de contundencia ofensiva y la escasez de situaciones de gol habían despertado críticas en la prensa española.

Sin embargo, la actuación en Atlanta mostró una versión completamente distinta. España recuperó la agresividad ofensiva, la circulación dinámica y la eficacia que la habían convertido en una de las selecciones favoritas del torneo.

La presencia de Lamine Yamal desde el inicio aportó desequilibrio, mientras que Oyarzabal se convirtió en la referencia ofensiva que necesitaba el equipo.

Cómo queda el Grupo H

Con este triunfo, España suma cuatro puntos después de dos partidos y llega con buenas sensaciones a la última jornada, en la que deberá enfrentar a Uruguay.

Arabia Saudita, por su parte, quedó obligada a sumar frente a Cabo Verde si pretende mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

El encuentro entre españoles y uruguayos podría terminar definiendo el liderazgo del Grupo H.

Los goles de España

  • 11' PT: Lamine Yamal.
  • 21' PT: Mikel Oyarzabal.
  • 24' PT: Mikel Oyarzabal.
  • 49' ST: Hassan Al-Tambakti (en contra).

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