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España se juega todo ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: necesita ganar para no complicar su clasificación

El equipo europeo necesita sumar de a tres tras un arranque flojo, en un cruce donde los asiáticos buscarán dar otro golpe.

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España se juega todo ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: necesita ganar para no complicar su clasificación

España se juega todo ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: necesita ganar para no complicar su clasificación

La segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026 presenta un partido determinante para las aspiraciones de España. La selección dirigida por Luis de la Fuente enfrentará este domingo a Arabia Saudita en el Atlanta Stadium con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen y dejar atrás las dudas que dejó su debut.

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El encuentro comenzará a las 13:00 de Argentina y podrá verse por TyC Sports, Telefe y DSports. El árbitro brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia en un duelo que puede comenzar a definir el futuro de ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Después de una primera jornada que dejó resultados inesperados en varios grupos, la segunda fecha aparece como un momento clave para los equipos que todavía no lograron imponerse y necesitan sumar para no llegar comprometidos a la última presentación.

España, obligada a reaccionar

La selección española llegó a Norteamérica como uno de los equipos llamados a ser protagonistas. La generación que combina futbolistas jóvenes con otros de experiencia internacional generó una enorme expectativa entre los aficionados, que imaginan a la Roja peleando por el título.

Sin embargo, el estreno mundialista dejó un sabor amargo. El empate sin goles frente a Cabo Verde encendió algunas alarmas y mostró ciertas dificultades ofensivas que el cuerpo técnico intentó corregir durante los últimos entrenamientos.

España dominó la posesión del balón durante gran parte de aquel partido, pero le faltó profundidad y claridad en los últimos metros. La circulación fue lenta por momentos y las situaciones de peligro aparecieron de manera aislada.

Luis de la Fuente reconoció la necesidad de mejorar la eficacia ofensiva y de acelerar el ritmo de juego para romper las defensas cerradas, un aspecto que también podría presentarse ante Arabia Saudita.

El entrenador confía en que el equipo pueda mostrar una versión más agresiva y recuperar la contundencia que exhibió durante la etapa clasificatoria.

Arabia Saudita quiere volver a sorprender

Del otro lado estará una selección saudí que llega con la confianza en alza. El empate 1-1 frente a Uruguay fue considerado un resultado muy positivo y confirmó la evolución del equipo asiático en los últimos años.

El conjunto dirigido por Georgios Donis mostró orden táctico, disciplina defensiva y una importante capacidad para aprovechar los espacios en ataque. Esas características le permitieron sumar un punto valioso ante un rival históricamente fuerte.

Arabia Saudita sabe que un nuevo resultado positivo podría acercarlo a una clasificación histórica y por eso afrontará el encuentro con ambición, aunque sin renunciar a su propuesta conservadora.

La estrategia parece clara: mantener una estructura sólida en defensa, reducir los espacios para los mediocampistas españoles y aprovechar la velocidad de sus delanteros en las transiciones.

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