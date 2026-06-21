Mundial 2026: el domingo que puede cambiar el destino de España y Uruguay

Con este panorama, la selección española necesita una victoria que le permita encaminar su clasificación a los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13:00 de Argentina en el estadio de Atlanta.
Uruguay enfrenta a la revelación Cabo Verde
La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa tampoco pudo ganar en su debut y ahora tendrá enfrente a una de las selecciones que más sorprendió en la primera fecha.
Cabo Verde logró un valioso empate frente a España y se transformó en una de las revelaciones del Grupo H. El partido se jugará desde las 19:00 de Argentina en Miami.
Bélgica e Irán, un duelo clave en el Grupo G
El Grupo G se encuentra completamente igualado. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en la primera fecha, mientras que Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un entretenido 2-2.
Por esa razón, el enfrentamiento entre belgas e iraníes puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 16:00 de Argentina en Los Ángeles.
Egipto y Nueva Zelanda cierran la jornada
El último partido del domingo tendrá a Egipto y Nueva Zelanda frente a frente desde las 22:00 de Argentina.
Los oceánicos llegan tras rescatar un empate en el debut y volverán a contar con la presencia de Tim Payne, mientras que Egipto intentará conseguir su primer triunfo en el certamen.
Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio
Grupo H
España vs. Arabia Saudita
- Hora: 13:00 (Argentina)
- Estadio: Atlanta
Uruguay vs. Cabo Verde
- Hora: 19:00 (Argentina)
- Estadio: Miami
Grupo G
Bélgica vs. Irán
- Hora: 16:00 (Argentina)
- Estadio: Los Ángeles
Nueva Zelanda vs. Egipto
- Hora: 22:00 (Argentina)
- Estadio: BC Place, Vancouver
Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en Argentina
- España vs. Arabia Saudita: DSports, Disney+, Telefe, TyC Sports y Paramount+.
- Uruguay vs. Cabo Verde: DSports, Disney+ y Paramount+.
- Bélgica vs. Irán: DSports y Paramount+.
- Nueva Zelanda vs. Egipto: DSports, TyC Sports y Paramount+.