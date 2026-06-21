Mundial 2026: el domingo que puede cambiar el destino de España y Uruguay

Con este panorama, la selección española necesita una victoria que le permita encaminar su clasificación a los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13:00 de Argentina en el estadio de Atlanta.

Uruguay enfrenta a la revelación Cabo Verde

La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa tampoco pudo ganar en su debut y ahora tendrá enfrente a una de las selecciones que más sorprendió en la primera fecha.

Cabo Verde logró un valioso empate frente a España y se transformó en una de las revelaciones del Grupo H. El partido se jugará desde las 19:00 de Argentina en Miami.

Bélgica e Irán, un duelo clave en el Grupo G

El Grupo G se encuentra completamente igualado. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en la primera fecha, mientras que Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un entretenido 2-2.

Por esa razón, el enfrentamiento entre belgas e iraníes puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 16:00 de Argentina en Los Ángeles.

Egipto y Nueva Zelanda cierran la jornada

El último partido del domingo tendrá a Egipto y Nueva Zelanda frente a frente desde las 22:00 de Argentina.

Los oceánicos llegan tras rescatar un empate en el debut y volverán a contar con la presencia de Tim Payne, mientras que Egipto intentará conseguir su primer triunfo en el certamen.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

Hora: 13:00 (Argentina)

Estadio: Atlanta

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 19:00 (Argentina)

Estadio: Miami

Grupo G

Bélgica vs. Irán

Hora: 16:00 (Argentina)

Estadio: Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 22:00 (Argentina)

Estadio: BC Place, Vancouver

Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en Argentina