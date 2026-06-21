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Mundial 2026: el domingo que puede cambiar el destino de España y Uruguay

La segunda fecha de la fase de grupos comienza a definir clasificados y eliminados. Horarios, sedes y cómo ver todos los partidos en vivo.

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Mundial 2026: el domingo que puede cambiar el destino de España y Uruguay

El Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con una jornada decisiva para los Grupos G y H, que disputarán la segunda fecha de la fase de grupos. Cuatro partidos animarán el día con selecciones que buscan acercarse a los octavos de final o mantenerse con vida en la competencia.

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La coreografía tiene origen en una tradición que los aficionados noruegos popularizaron durante la Copa del Mundo.

España y Uruguay aparecen como dos de los grandes protagonistas de la jornada. Ambos equipos no pudieron ganar en su debut y necesitan sumar de a tres para no comprometer sus posibilidades de clasificación.

La actividad comenzará con el duelo entre España y Arabia Saudita, mientras que más tarde Bélgica se medirá ante Irán. Por la noche, Uruguay enfrentará a la sorprendente selección de Cabo Verde y el cierre estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto.

España busca reaccionar ante Arabia Saudita

El Grupo H comenzó con una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo. España empató ante Cabo Verde en su estreno y dejó algunas dudas en su funcionamiento. Por su parte, Uruguay igualó 1-1 frente a Arabia Saudita.

Con este panorama, la selección española necesita una victoria que le permita encaminar su clasificación a los octavos de final. El encuentro se disputará desde las 13:00 de Argentina en el estadio de Atlanta.

Uruguay enfrenta a la revelación Cabo Verde

La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa tampoco pudo ganar en su debut y ahora tendrá enfrente a una de las selecciones que más sorprendió en la primera fecha.

Cabo Verde logró un valioso empate frente a España y se transformó en una de las revelaciones del Grupo H. El partido se jugará desde las 19:00 de Argentina en Miami.

Bélgica e Irán, un duelo clave en el Grupo G

El Grupo G se encuentra completamente igualado. Bélgica y Egipto empataron 1-1 en la primera fecha, mientras que Irán y Nueva Zelanda protagonizaron un entretenido 2-2.

Por esa razón, el enfrentamiento entre belgas e iraníes puede resultar determinante para el futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo. El encuentro se disputará a las 16:00 de Argentina en Los Ángeles.

Egipto y Nueva Zelanda cierran la jornada

El último partido del domingo tendrá a Egipto y Nueva Zelanda frente a frente desde las 22:00 de Argentina.

Los oceánicos llegan tras rescatar un empate en el debut y volverán a contar con la presencia de Tim Payne, mientras que Egipto intentará conseguir su primer triunfo en el certamen.

Todos los partidos del Mundial 2026 hoy domingo 21 de junio

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

  • Hora: 13:00 (Argentina)
  • Estadio: Atlanta

Uruguay vs. Cabo Verde

  • Hora: 19:00 (Argentina)
  • Estadio: Miami

Grupo G

Bélgica vs. Irán

  • Hora: 16:00 (Argentina)
  • Estadio: Los Ángeles

Nueva Zelanda vs. Egipto

  • Hora: 22:00 (Argentina)
  • Estadio: BC Place, Vancouver

Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en Argentina

  • España vs. Arabia Saudita: DSports, Disney+, Telefe, TyC Sports y Paramount+.
  • Uruguay vs. Cabo Verde: DSports, Disney+ y Paramount+.
  • Bélgica vs. Irán: DSports y Paramount+.
  • Nueva Zelanda vs. Egipto: DSports, TyC Sports y Paramount+.

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