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Goleada, clasificación y récord para Boca: el equipo de Úbeda alcanzó una de las marcas importantes del siglo XXI

Tras aplastar 4-0 a Defensa y Justicia, Boca estiró su racha positiva y se metió en los playoffs del Torneo Apertura. Además, el conjunto de Úbeda escala posiciones en el ranking histórico de imbatibilidad.

Goleada, clasificación y récord para Boca: el equipo de Úbeda alcanzó una de las marcas importantes del siglo XXI

El presente de Boca Juniors roza la perfección. Con una actuación contundente, el equipo de Claudio Úbeda goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un resultado que no solo le otorgó la clasificación matemática a los playoffs del Torneo Apertura, sino que consolidó una estadística de élite: Boca alcanzó el séptimo invicto más largo del club en lo que va del siglo XXI.

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Desde aquella última caída por 2-1 ante Vélez en Liniers el pasado 8 de febrero, el Xeneize ha construido una muralla futbolística que ya suma 14 partidos sin perder. Esta seguidilla se compone de ocho triunfos y seis igualdades, con un saldo ofensivo de 22 goles a favor y apenas 5 en contra.

¿Qué lugar ocupa el invicto de Úbeda en la historia de Boca?

Con los 14 encuentros invicto, Claudio Úbeda se posiciona séptimo en la tabla de las rachas más largas desde el año 2000, quedando a solo un partido de igualar los 15 obtenidos por Hugo Ibarra en 2022. No obstante, el récord absoluto del siglo sigue perteneciendo a Julio César Falcioni, quien alcanzó los 36 partidos sin derrotas entre 2011 y 2012.

Cabe recordar que, si se toma toda la historia profesional, la marca máxima la ostenta el equipo de Carlos Bianchi de la temporada 1998/99 con 40 encuentros invicto.

Cómo fue la racha de partidos invicto de Boca en 2026

La serie positiva comenzó con un empate sin goles ante Platense en La Bombonera y fue ganando volumen con triunfos clave en diferentes frentes. El conjunto de la Ribera ganó seis de sus últimos siete compromisos, incluyendo victorias determinantes como el Superclásico ante River en el Monumental y los dos primeros duelos de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Universidad Católica y Barcelona SC.

Cuáles son los invictos más largos de Boca en el siglo XXI

A continuación, repasamos el Top 7 de las mejores rachas de imbatibilidad que ha logrado el club desde el año 2000 hasta la actualidad:

  • 36 partidos: Logrados en la temporada 2011/12 bajo la conducción de Julio César Falcioni.

  • 23 partidos: Conseguidos en 2006, en un ciclo compartido por Alfio Basile y Ricardo La Volpe.

  • 18 partidos: Alcanzados en el año 2015 con Rodolfo Arruabarrena como entrenador.

  • 16 partidos: Nuevamente con Julio César Falcioni, esta vez durante la temporada 2012.

  • 16 partidos: Marca obtenida por el equipo de Miguel Ángel Russo en el año 2020.

  • 15 partidos: Logrados recientemente en 2022 bajo la dirección técnica de Hugo Ibarra.

  • 14 partidos: La racha actual de Claudio Úbeda en este 2026, que todavía sigue abierta.

Este presente auspicioso posiciona a Boca como el gran candidato para la fase final del torneo doméstico, apoyado en una solidez defensiva envidiable y una efectividad en ataque que quedó demostrada en la reciente exhibición en Varela.

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