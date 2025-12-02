En vivo Radio La Red
Deportes
Futbolistas
ESCÁNDALO

Estafa millonaria a futbolistas: la historia detrás de la condena de ¡102 años de prisión! para la estafadora de Muslera

La justicia de Estambul condenó la exdirectora de un banco por haber liderado un fondo de inversiones inexistente que afectó a 27 personas, entre ellas Fernando Muslera, Arda Turan y Emre Belözoglu.

Fernando Muslera fue una de las víctimas de Seçil Erzan

El escándalo financiero que sacude a Turquía desde hace más de dos años tuvo este martes su capítulo más contundente: un tribunal de Estambul condenó a 102 años de prisión a Seçil Erzan, exdirectora del banco Denizbank, por haber estafado a 27 víctimas mediante un supuesto fondo de inversiones de alta rentabilidad que, según determinó la investigación, nunca existió. Entre los damnificados más conocidos se encuentran Fernando Muslera, actual arquero de Estudiantes de La Plata; Arda Turan, exjugador del Barcelona; y Emre Belözoglu, con pasado en Atlético de Madrid y hoy futbolista del Fenerbahçe.

La sentencia, que pone fin a un caso que comenzó a salir a la luz en 2023, detalla cómo Erzan convencía a futbolistas, familiares y allegados para entregar grandes sumas en efectivo, muchas veces dentro de bolsos o mochilas, con la promesa de retornos extraordinarios. El mecanismo funcionaba como un esquema piramidal clásico: los primeros pagos se cubrían con el dinero de los nuevos inversores, hasta que la estructura colapsó.

Cómo funcionaba el fondo fraudulento de Seçil Erzan

Según la investigación judicial, Erzan utilizaba su posición como directora de una sucursal de Denizbank para generar confianza entre los deportistas. La propuesta parecía exclusiva, con beneficios que supuestamente solo estaban disponibles para un grupo selecto.

El “fondo” no tenía respaldo real:

  • No existían cuentas formales asociadas a esas inversiones.

  • No había documentación bancaria que acreditara los movimientos.

  • Todo se manejaba con entregas de efectivo y promesas verbales de rentabilidad.

Este tipo de esquema facilitó que varios de los implicados confiaran en la propuesta, especialmente por el círculo deportivo al que pertenecían.

Qué rol tuvo la denuncia de Fernando Muslera

La causa tuvo un punto de inflexión en 2023, cuando Fernando Muslera, entonces arquero del Galatasaray, denunció no haber podido recuperar cerca de medio millón de dólares invertidos. Su declaración fue considerada clave para el avance del expediente y derivó en la detención preventiva de Erzan.

En la sentencia final, la justicia asignó 3 años de prisión por la estafa contra Muslera, que se suman a los 8 años por el fraude a Arda Turan y 6 años por engañar a Belözoglu. El resto de la pena acumulada corresponde a los otros 24 damnificados.

¿Por qué se habló del “fondo de Fatih Terim”?

Uno de los pasajes más llamativos del caso involucra al reconocido técnico Fatih Terim, figura emblemática del fútbol turco. Aunque él mismo negó cualquier participación, el fondo terminó siendo conocido popularmente como el “fondo de Fatih Terim”, debido a que muchos inversores creían que él formaba parte del liderazgo del proyecto. La justicia analizó ese capítulo y aplicó a Erzan una pena menor de diez meses de prisión vinculada a ese episodio.

¿Hubo más condenados en el caso?

Aunque los altos mandos del banco Denizbank fueron absueltos, el tribunal sí encontró culpables a otros cinco implicados. Entre ellos aparece la esposa de un asistente de Terim, con penas que van de 2 a 15 años de prisión. Se consideró que algunos colaboraron en la captación de nuevos inversores o facilitaron contactos dentro del ambiente futbolístico.

Del otro lado, Erzan volvió a insistir en su versión de inocencia, asegurando que nunca tuvo intención de enriquecerse ni perjudicar a nadie. Incluso afirmó que “pagaba diez veces más de lo que recibía”, en un intento de justificar los movimientos de dinero dentro del esquema.

