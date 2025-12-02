Estafa millonaria a futbolistas: la historia detrás de la condena de ¡102 años de prisión! para la estafadora de Muslera

No existían cuentas formales asociadas a esas inversiones.

No había documentación bancaria que acreditara los movimientos.

Todo se manejaba con entregas de efectivo y promesas verbales de rentabilidad.

Este tipo de esquema facilitó que varios de los implicados confiaran en la propuesta, especialmente por el círculo deportivo al que pertenecían.

Qué rol tuvo la denuncia de Fernando Muslera

La causa tuvo un punto de inflexión en 2023, cuando Fernando Muslera, entonces arquero del Galatasaray, denunció no haber podido recuperar cerca de medio millón de dólares invertidos. Su declaración fue considerada clave para el avance del expediente y derivó en la detención preventiva de Erzan.

En la sentencia final, la justicia asignó 3 años de prisión por la estafa contra Muslera, que se suman a los 8 años por el fraude a Arda Turan y 6 años por engañar a Belözoglu. El resto de la pena acumulada corresponde a los otros 24 damnificados.

¿Por qué se habló del “fondo de Fatih Terim”?

Uno de los pasajes más llamativos del caso involucra al reconocido técnico Fatih Terim, figura emblemática del fútbol turco. Aunque él mismo negó cualquier participación, el fondo terminó siendo conocido popularmente como el “fondo de Fatih Terim”, debido a que muchos inversores creían que él formaba parte del liderazgo del proyecto. La justicia analizó ese capítulo y aplicó a Erzan una pena menor de diez meses de prisión vinculada a ese episodio.

¿Hubo más condenados en el caso?

Aunque los altos mandos del banco Denizbank fueron absueltos, el tribunal sí encontró culpables a otros cinco implicados. Entre ellos aparece la esposa de un asistente de Terim, con penas que van de 2 a 15 años de prisión. Se consideró que algunos colaboraron en la captación de nuevos inversores o facilitaron contactos dentro del ambiente futbolístico.

Del otro lado, Erzan volvió a insistir en su versión de inocencia, asegurando que nunca tuvo intención de enriquecerse ni perjudicar a nadie. Incluso afirmó que “pagaba diez veces más de lo que recibía”, en un intento de justificar los movimientos de dinero dentro del esquema.