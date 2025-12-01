Patricia Bullrich en A24: "Hoy la AFA es un modelo piquetero pero en el fútbol"

Respecto al respaldo de jugadores de la selección argentina de fútbol, Bullrich planteó que le "gustaría verlo" por un presunto respaldo de Lionel Messi en el sorteo del Mundial 2026 donde coincidirá con Tapia. "Messi es una persona que siempre que ha visto que hay algo raro se aleja".

El "ultimátum" de Trump a Maduro

Tras el llamado telefónico que el presidente estadounidense, Donald Trump, le hizo al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, Bullrich consideró "será un ultimátum, me imagino". "Me parece que estamos frente a un fin de época, de un dictador que además a nosotros nos tiene un desaparecido, Nahuel Gallo, y un segundo argentino que fue secuestrado", indicó la ministra al señalar a Germán Giuliani.

"Han contado que es un líder que a la mañana se levanta, hace gimnasia, canta el Himno Argentino, les cuenta a todos lo que es Argentina", relató Bullrich sobre la información que el Gobierno nacional tiene de Gallo a partir de lo que comentaron otros detenidos liberados.

MÁXIMA TENSIÓN EN VENEZUELA: MADURO ACORRALADO POR EE.UU. MÁXIMA TENSIÓN EN VENEZUELA: MADURO ACORRALADO POR EE.UU.

Además, denunció que el gendarme argentino "nunca ha podido a hablar por teléfono con su familia" y analizó que "lo tienen totalmente de rehén y yo creo que eso tiene que ver con que Argentina es un país líder en la lucha contra la dictadura de Maduro".

Al respecto, expreso que "Estados Unidos no va a contar su estrategia" y evaluó que Trump "le debe haber dicho" a Maduro "'te vas o te vamos'".

La reforma del Código Penal: "Un cambio total de la doctrina zaffaronista"

Respecto a los nuevos cambios introducidos en el nuevo Código Penal que presentó este mediodía en una conferencia junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra señaló que se trata de "una reforma que tiene un cambio total de la doctrina zaffaronista" y adelantó que "toda esa filosofía" asociada al Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema, "lo cambia total y absolutamente ".

"Todos los delitos graves tienen aumento de penas y hay algunos delitos gravísimos que no prescriben más", explicó sobre los cambios introducidos. Respecto a los delitos por corrupción de funcionarios públicos, la funcionaria confió que "eso se está estudiando" para distinguir entre "cuáles son aquellos que avanzan porque tienen pruebas y cuáles son delitos que tienen abiertos por 20 o 30 años" para "tener de rehén" a un dirigente. Sin embargo, anticipó que va a haber "delitos que van a ser imprescriptibles" dentro de los categorizados como de corrupción.

"La falta de pena genera impunidad, y las penas influyen totalmente en la disuasión del delito. además tengo agravantes, los delincuentes se van a cuidar porque va a ser duro este código", señaló y aclaró que el Ejecutivo busca que el proyecto se trate en sesiones "extraordinarias".

El "malentendido" con Villarruel

La ministra planteó que hubo "un malentendido" entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre su presencia en el Congreso.

"La vicepresidente quiso que Karina Milei la llame por teléfono y yo le dije 'No hace falta, Karina va a venir mañana, la invites o no la invites va a venir mañana", reveló la conversación anterior mantenida con Villarruel y confió que finalmente el Presidencia hizo "todo formalmente". "En un momento cuando entró acompañada por su custodia, unos muchachos de seguridad que están en el Senado quisieron impedirle el paso, duraron dos segundos", reveló sobre la tensión con Villarruel.

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

En cuanto a cómo será su relación con la presidenta del Senado, Bullrich advirtió que "mi objetivo es sacar las leyes" y completó: "Si en algún momento me quieren impedir algo, me voy a cruzar con quien me tenga que cruzar, pero no es mi objetivo ese".