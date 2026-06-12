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Mundial 2026: cómo será el show inaugural de esta noche en EE.UU. y qué figuras actuarán

Llaga el turno para los Estados Unidos. El Mundial 2026 arranca para el último de los tres organizadores. En Los Ángeles, antes que los locales enfrenten a Paraguay, prometen una fiesta al estilo de los mejores shows de los espectáculos de Las Vegas o Broadway.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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En la ciudad de Los Ángeles

En la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos tiene su propia inauguración del Mundial 2026. (Foto: A24.com)
Leé también Mundial 2026: cómo y cuándo será la triple ceremonia inaugural en Canadá, México y Estados Unidos
El mundial 2026 comienza antes del fútbol, con tres ceremonias inaugurales. (Foto: A24.com)
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Estados Unidos tiene su momento esperado. La ceremonia inaugural propia en este mundial tripartido de 2026 de la FIFA. (Foto:FIFA)

Estados Unidos tiene su momento esperado. La ceremonia inaugural propia en este mundial tripartido de 2026 de la FIFA. (Foto:FIFA)

La gala se desarrollará en el estadio de Los Ángeles a las 20.30 horas de Argentina. Como en las otras dos sedes de la Copa del Mundo, será 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Combinará música, efectos visuales y una producción de gran escala para darle la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

El evento contará con artistas internacionales de distintos géneros musicales, desde el pop hasta el trap y el afrobeats. Estarán Anitta, Future, Katty Perry, Rema y Tyla. Pero para dar una impronta más universal, hasta estará presente el K-pop, ese estilo que desde Corea del Sur conquistó al mundo. Y Lisa tendrá entonces su momento para brillar.

Además, se espera una importante presencia de tecnología, pantallas gigantes, coreografías masivas, espectáculos de luces y una producción audiovisual especialmente diseñada para una audiencia de cientos de millones de personas alrededor del mundo. Será también un ensayo para la ciudad, ya que Los Ángeles será la sede de los Juegos Olímpicos de 2028.

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La FIFA apostó por un formato inédito para esta Copa del Mundo, con tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países anfitriones. Tras el colorido espectáculo en el Estadio Azteca y la celebración realizada en Toronto, ahora llega el turno de Hollywood y la industria musical estadounidense, con una puesta en escena inspirada en los grandes shows del Super Bowl.

El particular espectáculo en la final del Mundial 2026

A tal punto, que esta copa mundial tendrá por primera vez en la historia de la FIFA un espectáculo de medio tiempo en la final. Exactamente igual que como sucede en la famosa final que cada año disputan los dos mejores equipos del "fútbol americano".

Luego, llegará el turno de que ruede la pelota "Trionda". Con un agregado para los argentinos. Habrá dos técnicos "nuestros". Mauricio Pochettino en Estados Unidos y Gustavo Alfaro en Paraguay.

Estados Unidos: la última "inauguración" con el desafío de Broadway y Hollywood

A los Estados Unidos les tocó ser el último país organizador en "presentarse". Primero fue México y luego Canadá. Pero los norteamericanos son los que más sedes y partidos tendrán de los 104 en total de este mundial. Y tendrán nada menos que la sede de la final, en el área de Nueva York/Nueva Jersey. Por eso, vale la pena haber quedado para el final de las ceremonias inaugurales.

Y prometen que darán un espectáculo que esté a la altura de sus musicales de Broadway, los recitales en Hollywood, Las Vegas o cualquier punto de la cultura universal que "exporta" ese país.

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A todo nivel. As&iacute; promete Estados Unidos que ser&aacute; su ceremonia inaugural en este Mundial 2026. (Foto: Instagram)

A todo nivel. Así promete Estados Unidos que será su ceremonia inaugural en este Mundial 2026. (Foto: Instagram)

Allí estarán presentes representantes de las diferentes expresiones musicales del país y el aporte del K-pop. Hasta los "afiches de promoción" de la ceremonia tienen esa impronta de los shows en Estados Unidos. Y no solo por los artistas, la sede elegida tampoco es casualidad para el "estreno" en la Copa del Mundo.

"Oculum screen", la asombrosa pantalla en el estadio de Los Ángeles

El estadio ha sido rebautizado como "Los Ángeles Stadium", a secas, porque la FIFA no permite los nombres de los auspiciantes habituales. Pero en realidad, se llama "SoFi" que es una empresa de startup de tecnología financiera. Es de los más modernos del país, inaugurado hace 5 años. Tiene un diseño futurista, con una cúpula o techo vidriada que permite jugar con luz natural o proteger del frío o la lluvia. Tiene capacidad para 70.000 espectadores y será - además - el lugar de la ceremonia de apertura de los JJ.OO. de 2028.

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El "Oculum screen", la pantalla m&aacute;s grande del mundo en un estadio, para la ceremonia inaugural en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

El "Oculum screen", la pantalla más grande del mundo en un estadio, para la ceremonia inaugural en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Pero durante la ceremonia inaugural - y en el partido - un elemento que brillará será sin dudas el "Oculum Screen". Una pantalla circular que "sobrevuela" el campo de juego. Está compuesto por 80.000 paneles LED que la convierten en la "más grande del mundo". Se puede proyectar lo que se quiera, por lo que será parte activa para los artistas en la ceremonia inaugural.

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