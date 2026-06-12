Mundial 2026: cómo será el show inaugural de esta noche en EE.UU. y qué figuras actuarán

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La FIFA apostó por un formato inédito para esta Copa del Mundo, con tres ceremonias de apertura, una en cada uno de los países anfitriones. Tras el colorido espectáculo en el Estadio Azteca y la celebración realizada en Toronto, ahora llega el turno de Hollywood y la industria musical estadounidense, con una puesta en escena inspirada en los grandes shows del Super Bowl.

El particular espectáculo en la final del Mundial 2026

A tal punto, que esta copa mundial tendrá por primera vez en la historia de la FIFA un espectáculo de medio tiempo en la final. Exactamente igual que como sucede en la famosa final que cada año disputan los dos mejores equipos del "fútbol americano".

Luego, llegará el turno de que ruede la pelota "Trionda". Con un agregado para los argentinos. Habrá dos técnicos "nuestros". Mauricio Pochettino en Estados Unidos y Gustavo Alfaro en Paraguay.

Estados Unidos: la última "inauguración" con el desafío de Broadway y Hollywood

A los Estados Unidos les tocó ser el último país organizador en "presentarse". Primero fue México y luego Canadá. Pero los norteamericanos son los que más sedes y partidos tendrán de los 104 en total de este mundial. Y tendrán nada menos que la sede de la final, en el área de Nueva York/Nueva Jersey. Por eso, vale la pena haber quedado para el final de las ceremonias inaugurales.

Y prometen que darán un espectáculo que esté a la altura de sus musicales de Broadway, los recitales en Hollywood, Las Vegas o cualquier punto de la cultura universal que "exporta" ese país.

mundial 2026 inauguración en Los Ángeles A todo nivel. Así promete Estados Unidos que será su ceremonia inaugural en este Mundial 2026. (Foto: Instagram)

Allí estarán presentes representantes de las diferentes expresiones musicales del país y el aporte del K-pop. Hasta los "afiches de promoción" de la ceremonia tienen esa impronta de los shows en Estados Unidos. Y no solo por los artistas, la sede elegida tampoco es casualidad para el "estreno" en la Copa del Mundo.

"Oculum screen", la asombrosa pantalla en el estadio de Los Ángeles

El estadio ha sido rebautizado como "Los Ángeles Stadium", a secas, porque la FIFA no permite los nombres de los auspiciantes habituales. Pero en realidad, se llama "SoFi" que es una empresa de startup de tecnología financiera. Es de los más modernos del país, inaugurado hace 5 años. Tiene un diseño futurista, con una cúpula o techo vidriada que permite jugar con luz natural o proteger del frío o la lluvia. Tiene capacidad para 70.000 espectadores y será - además - el lugar de la ceremonia de apertura de los JJ.OO. de 2028.

oculum screen en Sofi Stadium El "Oculum screen", la pantalla más grande del mundo en un estadio, para la ceremonia inaugural en Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Pero durante la ceremonia inaugural - y en el partido - un elemento que brillará será sin dudas el "Oculum Screen". Una pantalla circular que "sobrevuela" el campo de juego. Está compuesto por 80.000 paneles LED que la convierten en la "más grande del mundo". Se puede proyectar lo que se quiera, por lo que será parte activa para los artistas en la ceremonia inaugural.