¿Fake? El cambio de look de Cristiano Ronaldo que se volvió furor

captura_de_pantalla_2024-04-19_a_las_14.47.19.png

Lo cierto es que, lo largo de su carrera como futbolista, Cristiano Ronaldo experimentó varios cambios en su aspecto, pero siempre mantuvo su rostro libre de barba, un rasgo distintivo que lo diferencia de la mayoría de sus colegas en el deporte.

Aunque el motivo detrás de esta elección nunca ha sido explicado por el portugués, podría estar relacionado con su deseo de mantener una imagen prolija y pulcra, que se ajuste al perfil que él desea proyectar en público.

En una única ocasión, Ronaldo apareció frente a los medios luciendo barba durante el Mundial de Rusia de 2018. Esta aparición generó un gran revuelo mediático, y Cristiano explicó: "¿Mi barba? Fue una broma con Quaresma", refiriéndose a su compañero de selección de Portugal, Ricardo Quaresma.

cr7_barba1.JPG

El delantero agregó: "Estábamos en el sauna y me estaba afeitando. Dejé una perilla y le dije que si marcaba contra España, no me afeitaría hasta el final del Mundial". Así que su decisión de dejarse barba fue una manera de cumplir con lo acordado entre ambos jugadores.

Georgina Rodríguez reveló ¿por accidente? la fecha del retiro de Cristiano Ronaldo y conmocionó al mundo

Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo, reveló la posible fecha en la que el futbolista portugués podría anunciar su retiro del fútbol, causando un revuelo en el ámbito internacional con una noticia que muchos preferirían no escuchar.

En un video que se viralizó en las redes sociales, la también empresaria compartió detalles sobre el tiempo que le queda a Cristiano Ronaldo en su carrera futbolística durante una conversación en la Semana de la Moda con la cantante serbia Jelena Karleusa.

Cuando le preguntaron a Georgina Rodríguez cuándo se retirará Cristiano Ronaldo del fútbol profesional, respondió: "Cristiano, un año más y luego termina." Inmediatamente, agregó: "Quizá dos, no sé".

Estas revelaciones desataron una catarata de especulaciones en las redes sociales, ya que muchos seguidores del máximo goleador del Real Madrid ahora contemplan la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se despida de los campos después del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, siempre y cuando la Selección Portuguesa logre clasificar al torneo en Norteamérica.