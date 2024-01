El espectacular cumpleaños de Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo en la Islas Maldivas: las fotos

Georgina Rodríguez 3.jpg

Allí se la puede ver desde paseando a orillas del mar, en bikini y zapatillas, el ramo de rosas rojas junto a los dibujos que le hicieron sus hijos sobre la almohada de la cama con la que la sorprendieron al comienzo del día, o el otro inmenso ramo con el que la agasajaron por la noche junto a una serie de videos sorpresa en el restó en medio de la playa.

Georgina Rodríguez 1.jpg

Claro que Georgina también compartió su look de blanco total a la hora de celebrar, así como también la cena familiar junto a algunos amigos.

Georgina Rodríguez y familia.jpg

La historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo conoció al amor de su vida, allí por 2016 en una tienda de Gucci en España. El futbolista portugués quedó flechado a primera vista por Georgina Rodríguez, la mujer que luego se convertiría en la madre de sus hijos.

"Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió", relató Georgina sobre su hijastro Cristiano Ronaldo Jr. en el reality Soy Georgina de Netflix.

Ronaldo y Georgina.jpg

Y confió que en ese mismo instante sintió cosquillas en el estómago, se preguntó qué le estaba pasando al tiempo que evitaba mirarlo a los ojos por la vergüenza que sentía.

Claro que desde ese momento, Cristiano no paró hasta conquistarla. "Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti", recordó ella mientras que el futbolista admitió que "Era el coche que tenía no podía ir con otro".

"El inicio de la relación fue super bonito. Pasado el tiempo sentí que era la mujer de mi vida", confió él. El resto es historia. Desde ese entonces no se despegaron y formaron una numerosa familia con sus cinco hijos.