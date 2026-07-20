Sismos y muerte en Perú: buscan sobrevivientes entre los escombros

Decenas de viviendas destruidas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que los reportes preliminares indican que 48 viviendas fueron destruidas y otras 18 sufrieron daños estructurales, dejando a unas 300 personas afectadas.

Las autoridades comenzaron a distribuir carpas y ayuda de emergencia para asistir a las familias que perdieron sus hogares.

En las localidades más afectadas, las viviendas son mayormente de construcción precaria, elaboradas con adobe, lo que incrementó el impacto de los movimientos sísmicos debido a la escasa profundidad de los epicentros.

Continúan las tareas de rescate

Vásquez explicó que brigadas de emergencia y bomberos llegaron durante la madrugada a las zonas afectadas para remover escombros y asistir a la población.

Las autoridades mantienen la búsqueda de posibles sobrevivientes, ya que existe la posibilidad de que haya personas atrapadas bajo los restos de las viviendas derrumbadas.

Perú está ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde se produce cerca del 85% de los terremotos registrados en el mundo.

Por esa razón, el país experimenta con frecuencia movimientos telúricos de distinta intensidad y mantiene activos protocolos permanentes de prevención y respuesta ante emergencias.