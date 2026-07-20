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Las dos caras de la final: la prensa mundial elogia el triunfo de España y critica cómo jugó la Scaloneta

La selección española es la "nueva reina del fútbol". Esa es la idea que predomina en los medios del mundo. Al mismo tiempo, hay duras críticas por la manera en que la Argentina jugó el partido final del Mundial de 2026.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La selección española tomó la posta que dejó la Scaloneta en el fútbol mundial. (Foto: A24.com/Reuters)

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Desde Estados Unidos hasta Brasil, pasando por Inglaterra, Italia y Francia, los principales medios coincidieron en que la Roja fue ampliamente superior y que la Albiceleste nunca encontró la manera de competir futbolísticamente.

Elogios a España como campeona y críticas al juego de la Argentina. El resumen de la prensa internacional. (Foto: A24.com)

Elogios a España como campeona y críticas al juego de la Argentina. El resumen de la prensa internacional. (Foto: A24.com)

Estas fueron algunas de las principales repercusiones en los medios internacionales:

The New York Times (Estados Unidos)

"España corona una nueva era con un fútbol brillante"

Destacó que el campeón europeo impuso su identidad desde el primer minuto y describió la actuación argentina como una final en la que nunca logró tomar el control del partido.

Marca (España)

"España toca el cielo otra vez"

El diario madrileño celebró el segundo Mundial de la historia española y sostuvo que la selección "desmanteló" el plan argentino con posesión, presión y paciencia.

El País (España)

"Victoria de España, victoria del mundo"

En su editorial afirmó que el equipo de Luis de la Fuente conquistó el título gracias al juego colectivo y presentó el triunfo como un símbolo de madurez futbolística. En la cobertura deportiva remarcó el claro dominio sobre Argentina.

La Gazzetta dello Sport (Italia)

"España vuelve a reinar"

El periódico italiano resaltó la superioridad táctica española y el control absoluto del encuentro, con una Argentina que apenas inquietó a Unai Simón.

L'Équipe (Francia)

"La obra maestra de España"

El prestigioso diario francés destacó el funcionamiento colectivo del campeón y consideró que la selección argentina estuvo muy lejos del nivel mostrado durante el resto del torneo.

The Guardian (Inglaterra)

"El triunfo de una idea"

El periódico británico definió la victoria como "el triunfo de una identidad", elogió la paciencia de España y aseguró que Argentina dependió demasiado de Lionel Messi y prácticamente no generó peligro.

La Vanguardia (España)

"España recupera la corona mundial"

Subrayó la autoridad del conjunto español durante toda la final y remarcó que el campeón fue superior de principio a fin.

Placar (Brasil)

"España domina y levanta la Copa"

La revista brasileña puso el foco en la intensidad y la organización táctica del equipo español, además de señalar las dificultades argentinas para salir de la presión rival.

O Globo y otros diarios brasileños

"España fue mucho más que Argentina"

La prensa brasileña coincidió en que el equipo europeo monopolizó la posesión y las situaciones de gol, mientras que la Albiceleste sobrevivió gracias a las intervenciones de Emiliano Martínez hasta el gol de Ferran Torres.

Otros medios, como los ingleses, demuestran que se quedaron esperando el momento de la "venganza" tras la eliminación de su selección a manos de la Argentina. El amarillista The Sun dijo: "Malos perdedores: Argentina se negó siquiera a reconocer que España levantó el trofeo de la Copa del Mundo y se marchó directamente al túnel apenas terminó el partido".

Los elogios para España, la nueva reina del fútbol

La prensa mundial destacó a España, al equipo, por encima de individualidades concretas. El juvenil Lamine Yamal, 19 años nada más, no tuvo el mundial que se esperaba de él. Solo apareció muy bien contra Francia y no en la final. Por eso, la prensa española y mundial elogiaron al equipo sin poder destacar un jugador brillante por sobre el resto.

Seguramente, el título de la Gazzetta dello Sport es el mejor resumen: "El mundo es nuestro" dice en italiano y remarca que los españoles llegan a su segunda estrella. Con hacer un poco de memoria, en Qatar 2022 se destacaba tanto a la Scaloneta como a Messi, en su momento de mayor esplendor en su carrera. Esta vez la Argentina sólo cosechó críticas en la prensa internacional. Por diferentes razones.

La Argentina y Messi, en deuda por el partido final

Ya repasamos como destacaron que la Scaloneta hizo un juego áspero para frenar el toque y el manejo español. Pero hay dos elementos que pueden destacarse. La misma Gazzetta dello Sport se sorprendió por la ausencia de Lautaro Martínez en la final. Luego de Messi, fue el segundo goleador del equipo y no jugó un minuto.

Capitán y goleador del Inter de Milán, el diario se pregunta: "Lautaro, del gol en semifinales al banco. ¿Por qué Scaloni no lo ha hecho entrar?".

Y una última nota: el suplemento "Athletics" que se ocupa del deporte en el New York Times, le dedicó un importante artículo a Leo Messi. El "10", el capitán y el "GOAT" puede haber jugado su último partido en la Selección y en un mundial.

El artículo resume: "La tristeza del último tango de Lionel Messi". Un buen resumen para el final de Messi en la Selección. ¿Será?

Roberto Adrián Maidana
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