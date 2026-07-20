Calendario ANSES: quiénes cobran según la terminación del DNI

- Jubilación mínima: $481.989,32 (haber de $411.989,32 más bono de $70.000).
- PUAM: $399.591,45.
- Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $358.392,52.
- Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32.
- Jubilación máxima: $2.772.298,06.
En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los titulares cobran mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $118.438,43, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.
Calendario ANSES: próximos pagos de julio
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI 8: 21 de julio
- DNI 9: 22 de julio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI 0 y 1: 23 de julio
- DNI 2 y 3: 24 de julio
- DNI 4 y 5: 27 de julio
- DNI 6 y 7: 28 de julio
- DNI 8 y 9: 29 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI 0 y 1: 22 de julio
- DNI 2 y 3: 23 de julio
- DNI 4 y 5: 24 de julio
- DNI 6 y 7: 27 de julio
- DNI 8 y 9: 28 de julio