Calendario ANSES: quiénes cobran según la terminación del DNI

Jubilación mínima: $481.989,32 (haber de $411.989,32 más bono de $70.000).

$481.989,32 (haber de $411.989,32 más bono de $70.000). PUAM: $399.591,45.

$399.591,45. Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $358.392,52.

$358.392,52. Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32.

$481.989,32. Jubilación máxima: $2.772.298,06.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los titulares cobran mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $118.438,43, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.

Calendario ANSES: próximos pagos de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI 8: 21 de julio

DNI 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI 0 y 1: 23 de julio

DNI 2 y 3: 24 de julio

DNI 4 y 5: 27 de julio

DNI 6 y 7: 28 de julio

DNI 8 y 9: 29 de julio

Prestación por Desempleo