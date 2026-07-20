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Calendario ANSES: quiénes cobran según la terminación del DNI

Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones continúan cobrando sus haberes de julio con aumento. Mirá el detalle por terminación de DNI.

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Calendario ANSES: quiénes cobran según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 20 de julio con el calendario de pagos correspondiente a julio de 2026. Durante este mes, las prestaciones recibieron un aumento del 2,15%, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

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Como ocurre todos los meses, el organismo paga las prestaciones de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Quiénes cobran ANSES este lunes 20 de julio

Este lunes reciben sus haberes:

  • Jubilados y pensionados que cobran la mínima: DNI terminados en 7.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 7.
  • Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5.
  • Asignación por Prenatal: DNI terminados en 8 y 9.
  • Asignación por Maternidad: todas las terminaciones (hasta el 11 de agosto).
  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones (hasta el 11 de agosto).
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones (hasta el 11 de agosto).

Montos de ANSES en julio de 2026

Con el incremento del 2,15%, los principales haberes quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $481.989,32 (haber de $411.989,32 más bono de $70.000).
  • PUAM: $399.591,45.
  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $358.392,52.
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $481.989,32.
  • Jubilación máxima: $2.772.298,06.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) asciende a $148.048 por hijo. Sin embargo, los titulares cobran mensualmente el 80% del beneficio, equivalente a $118.438,43, mientras que el 20% restante se abona tras la presentación de la Libreta AUH.

Calendario ANSES: próximos pagos de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

  • DNI 8: 21 de julio
  • DNI 9: 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 23 de julio
  • DNI 2 y 3: 24 de julio
  • DNI 4 y 5: 27 de julio
  • DNI 6 y 7: 28 de julio
  • DNI 8 y 9: 29 de julio

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de julio
  • DNI 2 y 3: 23 de julio
  • DNI 4 y 5: 24 de julio
  • DNI 6 y 7: 27 de julio
  • DNI 8 y 9: 28 de julio

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