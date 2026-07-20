Valentina Cervantes, al borde de las lágrimas, se refirió al escándalo con Enzo Fernández en la final del Mundial

“Me quedo con esta imagen, de cómo disfrutan del fútbol, de lo que les hace sentir las emociones que les genera”, describió Valentina Cervantes junto a un emoji de emoción y llanto.

Lo cierto es que este mensaje en redes se tomó como un apoyo directo a Enzo Fernández en uno de los momentos más difíciles para el futbolista tras su expulsión en la final y que venía de convertir el gol clave en el partido ante Inglaterra en semifinales.

Cuándo regresarán los futbolistas a la Argentina tras la finalización del Mundial 2026

LA AFA confirmó a través de un comunicado que no todo el plantel de la Selección viajará a la Argentina tras el final del Mundial 2026: parte del equipo no regresará al país, mientras que otro grupo de la delegación sí emprenderá el regreso.

“Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. Una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana (lunes), con arribo previsto alrededor de las 17”, señaló el comunicado difundido por la entidad tras la derrota en la final ante España.

En este sentido, se prevé que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, parte del plantel y miembros del staff lleguen a Ezeiza en la tarde del lunes, donde serán recibidos por gran cantidad de hinchas.