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Las dos maldiciones históricas que la Selección Argentina no pudo romper en la final del Mundial

La Selección Argentina cayó ante España y no consiguió derribar dos registros estadísticos que llevan décadas vigentes para los líderes del ranking y los defensores del título.

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Foto: Reuters 

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El desenlace de la cita ecuménica privó al conjunto nacional de alcanzar la gloria máxima por segunda edición consecutiva, dejando además una serie de registros históricos intactos en los libros de la FIFA. La Selección Argentina no pudo revalidar el título conseguido en Qatar 2022 ni romper dos estadísticas que desde hace años persiguen a los campeones y convierten a la final del Mundial en un desafío esquivo. A pesar del gran desempeño a lo largo del torneo, el equipo comandado por Lionel Scaloni se topó con barreras invisibles que otras grandes potencias tampoco han podido sortear en las últimas décadas.

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Foto: Reuters 

El traspié en el partido decisivo dejó bajo la lupa dos factores determinantes de la historia moderna de los mundiales. Las dos maldiciones que Argentina no pudo romper en el Mundial tienen que ver con el primer puesto del ranking FIFA, lugar con el cual la Albiceleste comenzó el certamen y volvió a recuperar tras ganarle a Inglaterra en semifinales. La segunda es el bicampeonato, un hito que permanece inalcanzable desde hace más de seis décadas. Ambos factores estadísticos volvieron a ratificar su vigencia tras el pitazo final en Nueva Jersey.

Qué es la maldición del número uno del ranking FIFA en los Mundiales

Esta particularidad estadística determina que, desde la creación de la clasificación oficial de selecciones, ningún equipo que lidera la tabla ha logrado coronarse en el torneo.

La posición de privilegio en el escalafón internacional terminó convirtiéndose en un factor adverso a la luz de los antecedentes históricos. La clasificación a la final le permitió a la Selección Argentina recuperar la cima del ranking FIFA, desplazando a Francia y dejando a España en la segunda posición. Sin embargo, existe una curiosidad que ningún seleccionado logró derribar en el terreno de juego.

El registro negativo se mantiene inalterable desde la última década del siglo pasado. Desde que la FIFA implementó la clasificación mundial en 1993, ninguna selección consiguió consagrarse campeona del mundo ocupando el primer puesto del ranking. La racha comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania llegó como líder, pero el campeón terminó siendo Brasil, dando inicio a una tendencia donde ningún número uno logró transformar esa condición en un título mundial.

Cuál fue la última selección que logró el bicampeonato mundial

El logro de retener la corona del torneo de la FIFA de forma consecutiva es una hazaña sumamente esquiva que solo dos países consiguieron en la historia.

La otra barrera que la escuadra albiceleste intentó quebrar es todavía más antigua y compleja de igualar para las generaciones modernas del deporte. El bicampeonato del mundo lleva 64 años sin conseguirse, una hazaña que ningún país logró repetir desde la histórica generación brasileña encabezada por Pelé. Antes, solo Italia lo había logrado (en 1934 y 1938) en los albores de la competencia.

La historia marca que los seleccionados sudamericanos dominaron esa faceta del juego a mediados del siglo pasado, pero nadie más pudo emular la gesta. Brasil conquistó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, siendo el último seleccionado que consiguió defender exitosamente la corona. Desde ese momento, todos los campeones vigentes que intentaron repetir el título de forma inmediata fracasaron en el intento, alimentando lo que con el paso de los años comenzó a conocerse como la “maldición del campeón defensor”.

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