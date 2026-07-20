Las dos maldiciones históricas que la Selección Argentina no pudo romper en la final del Mundial

El registro negativo se mantiene inalterable desde la última década del siglo pasado. Desde que la FIFA implementó la clasificación mundial en 1993, ninguna selección consiguió consagrarse campeona del mundo ocupando el primer puesto del ranking. La racha comenzó en Estados Unidos 1994, cuando Alemania llegó como líder, pero el campeón terminó siendo Brasil, dando inicio a una tendencia donde ningún número uno logró transformar esa condición en un título mundial.

Cuál fue la última selección que logró el bicampeonato mundial

El logro de retener la corona del torneo de la FIFA de forma consecutiva es una hazaña sumamente esquiva que solo dos países consiguieron en la historia.

La otra barrera que la escuadra albiceleste intentó quebrar es todavía más antigua y compleja de igualar para las generaciones modernas del deporte. El bicampeonato del mundo lleva 64 años sin conseguirse, una hazaña que ningún país logró repetir desde la histórica generación brasileña encabezada por Pelé. Antes, solo Italia lo había logrado (en 1934 y 1938) en los albores de la competencia.

La historia marca que los seleccionados sudamericanos dominaron esa faceta del juego a mediados del siglo pasado, pero nadie más pudo emular la gesta. Brasil conquistó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, siendo el último seleccionado que consiguió defender exitosamente la corona. Desde ese momento, todos los campeones vigentes que intentaron repetir el título de forma inmediata fracasaron en el intento, alimentando lo que con el paso de los años comenzó a conocerse como la “maldición del campeón defensor”.