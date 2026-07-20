El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

“La mejor Selección de toda la historia”

En la parte más fuerte de su mensaje, el Fideo calificó al equipo dirigido por Scaloni como “la mejor Selección de toda la historia de nuestro país”.

El rosarino también puso el foco en la continuidad y la competitividad que mantuvo el conjunto argentino durante los últimos años. “Cinco finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. Muchas gracias por todo. Los quiero mucho”, completó.

El posteo apareció después de que Argentina perdiera por 1-0 ante España en el tiempo suplementario, en una final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El gol que definió el encuentro fue convertido por Ferran Torres, mientras que el equipo de Scaloni afrontó el alargue con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández.

Pese a no poder conseguir el bicampeonato, la Albiceleste volvió a terminar entre las dos mejores selecciones del mundo y disputó una nueva definición durante el exitoso ciclo iniciado por Scaloni.

Di María, una figura central de la generación dorada

Di María, sobre la Scaloneta: "Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos”. (Foto: archivo)

La ausencia de Di María representó uno de los principales cambios respecto de los torneos anteriores. Después de compartir durante 16 años las grandes competencias con Messi, el delantero decidió retirarse del seleccionado tras la Copa América 2024.

Su historia con la camiseta argentina incluyó cuatro participaciones mundialistas y varios de los goles más importantes del ciclo.

El Fideo convirtió en la final de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en la definición de la Copa América 2021 frente a Brasil, en la Finalissima contra Italia y en la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia.

Su despedida llegó luego de la consagración en la Copa América 2024, cuando cerró una etapa marcada por las derrotas en finales, las críticas y una posterior revancha deportiva que lo transformó en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.

Por qué Di María no viajó a la final

En la previa del partido contra España, habían circulado versiones sobre la posibilidad de que Di María viajara a Estados Unidos para acompañar al plantel o participar de alguna ceremonia.

Sin embargo, el propio futbolista negó esa posibilidad y explicó, entre risas, que prefería mantener la misma rutina que había utilizado durante todo el campeonato. “No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí”, afirmó.

Más allá de su ausencia física en el estadio, dejó en claro que había mantenido un contacto permanente con sus excompañeros y con el cuerpo técnico. “Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre”, había señalado antes de la final.

“No se les puede pedir nada más”

Di María también reflexionó sobre su decisión de dejar la Selección y aseguró que el rendimiento del equipo en el Mundial confirmó que había elegido el momento adecuado para dar un paso al costado.

“Estoy muy contento, feliz. Siento que di un paso importante al dejar y permitir que los más chicos sigan, y creo que hice muy bien”, expresó.

Luego valoró la nueva clasificación a una final y sostuvo: “Los chicos llegaron de vuelta a la final y creo que no se les puede pedir nada más”.