El contundente mensaje de Chiqui Tapia luego de que Lionel Scaloni pusiera en duda su futuro en la Selección: "Sos..."

El testimonio del técnico en el contacto con el periodismo dejó en claro que iniciará una etapa de análisis personal antes de tomar una decisión final sobre su permanencia. “La verdad es que no hablé con Leo. Con respecto a mí, voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo. La verdad es que siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo. Yo al presidente le estoy agradecido por darme la oportunidad esta de estar en este lugar”, expresó conmovido.

El conductor del cuerpo técnico enfatizó las exigencias internas que implica el cargo. “Es el lugar soñado para todos; hemos intentado hasta el último momento dar lo máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, agregó. En medio de su emoción, Scaloni intentó continuar con su respuesta, pero no pudo seguir hablando: “Este lugar es maravilloso, maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé... a ver si paro porque no soy capaz. En mi vida pensé o pensamos con todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir, se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento...”.

Hasta cuándo tiene contrato Lionel Scaloni con la Selección Argentina

El vínculo formal del cuerpo técnico con la Asociación del Fútbol Argentino se encuentra vigente de cara a los próximos meses de competencia.

A pesar de los interrogantes que se abrieron debido a sus declaraciones posteriores al partido contra España, la situación contractual del entrenador permanece firme en los registros institucionales. Scaloni tiene vínculo vigente hasta diciembre del 2026 para ser el DT de la selección Mayor, plazo establecido formalmente con anterioridad y sobre el cual el propio director técnico hará su respectivo balance interno tras dialogar con el presidente de la entidad madre del fútbol local.