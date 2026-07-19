En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Selección Argentina
Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usó en la final

La Selección Argentina lució la indumentaria titular para el duelo decisivo en Nueva Jersey, que inclyó parches especiales y detalles inéditos en los mantos de los jugadores.

Banner Seguinos en google DESK
Fotos: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images 

Fotos: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images 

La Selección Argentina lució la clasica blanca y celeste la final del Mundial 2026 contra España, este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos. El combinado nacional entró al campo de juego del MetLife Stadium portando sus colores tradicionales.

Leé también Fuerte polémica en España: un reconocido periodista criticó duramente a la Selección Argentina antes de la final
Foto: Reuters 

La composición cromática de la vestimenta para afrontar el choque ante el conjunto europeo repetió una fórmula que acompañó al plantel a lo largo de gran parte de su travesía en Norteamérica. La FIFA dispuso que la combinación sea la casaca titular, con short y medias de color blanco, idéntico a lo que se utilizó vs. Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que los arqueros vestirán íntegramente de verde. De este modo, el equipo capitaneado por Lionel Messi mantuvo la fisonomía visual con la que construyó sus mejores rendimientos en el certamen.

Qué detalles e inscripciones especiales tendrá la camiseta de Argentina en la final

El manto sagrado albiceleste incorporó inscripciones de carácter protocolar e insignias doradas alusivas a la condición de campeón vigente.

El diseño de la prenda para el partido presentó modificaciones específicas respecto de los compromisos previos de las llaves eliminatorias. Un detalle distinto al resto de los partidos fue la inscripción debajo del escudo, llamada ‘matchday’, con los detalles de la final en inglés: “SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY”, recordando que cada paso mundialista tuvo el suyo.

Asimismo, la distribución de los parches oficiales sobre la tela respetó las normativas de la entidad organizadora para el último encuentro del torneo:

  • Manga izquierda: Está reservada para mensajes institucionales de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco, una frase idéntica a la que se usó en Qatar 2022.

  • Manga derecha: Se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado.

  • Sector del pecho: Estará presente la distinción como campeón del 2022, validando la corona obtenida en la última edición.

Por qué las camisetas de Lionel Messi y Dibu Martínez fueron únicas en la final del Mundial

El capitán y el arquero titular de la Albiceleste lucieron parches exclusivos en sus indumentarias en reconocimiento a sus trayectorias y premios individuales.

Las distinciones personalizadas marcaron una diferencia sustancial dentro del vestuario conducido por Lionel Scaloni. Solamente la de Lionel Messi lució de un lado el parche “Legacy” (legado) por sus seis participaciones, y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas de 2014 y 2022. La otra indumentaria única de la jornada fue la de Emiliano Martínez. Dibu llevó un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro, distinguiendo su rol fundamental en las citas máximas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
Banderazo de la selección: los lugares y horarios donde miles de argentinos se juntarán en Nueva York
El emocionante video de la Selección Argentina antes del partido final
La Selección Argentina luchó hasta el final pero cayó en la final del Mundial 2026 ante España

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar