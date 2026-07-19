Los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usó en la final

La Selección Argentina lució la clasica blanca y celeste la final del Mundial 2026 contra España, este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos. El combinado nacional entró al campo de juego del MetLife Stadium portando sus colores tradicionales.
La Selección Argentina lució la indumentaria titular para el duelo decisivo en Nueva Jersey, que inclyó parches especiales y detalles inéditos en los mantos de los jugadores.
Fotos: Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images
La Selección Argentina lució la clasica blanca y celeste la final del Mundial 2026 contra España, este domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos. El combinado nacional entró al campo de juego del MetLife Stadium portando sus colores tradicionales.
La composición cromática de la vestimenta para afrontar el choque ante el conjunto europeo repetió una fórmula que acompañó al plantel a lo largo de gran parte de su travesía en Norteamérica. La FIFA dispuso que la combinación sea la casaca titular, con short y medias de color blanco, idéntico a lo que se utilizó vs. Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, mientras que los arqueros vestirán íntegramente de verde. De este modo, el equipo capitaneado por Lionel Messi mantuvo la fisonomía visual con la que construyó sus mejores rendimientos en el certamen.
El manto sagrado albiceleste incorporó inscripciones de carácter protocolar e insignias doradas alusivas a la condición de campeón vigente.
El diseño de la prenda para el partido presentó modificaciones específicas respecto de los compromisos previos de las llaves eliminatorias. Un detalle distinto al resto de los partidos fue la inscripción debajo del escudo, llamada ‘matchday’, con los detalles de la final en inglés: “SPAIN VS ARGENTINA, 19 JULY 2026, NEW YORK NEW JERSEY”, recordando que cada paso mundialista tuvo el suyo.
Asimismo, la distribución de los parches oficiales sobre la tela respetó las normativas de la entidad organizadora para el último encuentro del torneo:
Manga izquierda: Está reservada para mensajes institucionales de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco, una frase idéntica a la que se usó en Qatar 2022.
Manga derecha: Se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado.
Sector del pecho: Estará presente la distinción como campeón del 2022, validando la corona obtenida en la última edición.
El capitán y el arquero titular de la Albiceleste lucieron parches exclusivos en sus indumentarias en reconocimiento a sus trayectorias y premios individuales.
Las distinciones personalizadas marcaron una diferencia sustancial dentro del vestuario conducido por Lionel Scaloni. Solamente la de Lionel Messi lució de un lado el parche “Legacy” (legado) por sus seis participaciones, y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas de 2014 y 2022. La otra indumentaria única de la jornada fue la de Emiliano Martínez. Dibu llevó un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro, distinguiendo su rol fundamental en las citas máximas.