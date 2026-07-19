Los parches y detalles exclusivos de la camiseta que la Selección Argentina usó en la final

Asimismo, la distribución de los parches oficiales sobre la tela respetó las normativas de la entidad organizadora para el último encuentro del torneo:

Manga izquierda: Está reservada para mensajes institucionales de la FIFA. En este caso dirá “FOOTBALL UNITES the World” (El fútbol une al mundo), con letras azules sobre fondo blanco , una frase idéntica a la que se usó en Qatar 2022.

Manga derecha: Se ubicará la insignia con el logo del Mundial 2026 en blanco, sobre un fondo dorado .

Sector del pecho: Estará presente la distinción como campeón del 2022, validando la corona obtenida en la última edición.

Por qué las camisetas de Lionel Messi y Dibu Martínez fueron únicas en la final del Mundial

El capitán y el arquero titular de la Albiceleste lucieron parches exclusivos en sus indumentarias en reconocimiento a sus trayectorias y premios individuales.

Las distinciones personalizadas marcaron una diferencia sustancial dentro del vestuario conducido por Lionel Scaloni. Solamente la de Lionel Messi lució de un lado el parche “Legacy” (legado) por sus seis participaciones, y del otro un escudito alusivo a sus dos Balones de Oro mundialistas de 2014 y 2022. La otra indumentaria única de la jornada fue la de Emiliano Martínez. Dibu llevó un detalle similar al último mencionado del diez, pero que conmemora su Guante de Oro, distinguiendo su rol fundamental en las citas máximas.