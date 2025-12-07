Fórmula 1: Colapinto cerró último, hizo autocrítica y ya piensa en la revancha
Luego de una temporada repleta de frustraciones, sin puntos y con un auto que nunca estuvo a la altura, Colapinto se despidió con un mensaje cargado de alivio, autocrítica y esperanza. El argentino ya da vuelta la página y apunta todo al 2026.
El piloto argentino se alivió tras el final de una temporada muy complicada y ya piensa en trabajar de lleno para el 2026. El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con un mensaje de autocrítica, alivio y agradecimiento, luego de un año marcado por las dificultades deportivas, pero también por el fortalecimiento del trabajo interno del equipo.
“Creo que me quedo con muchas cosas esta temporada: un equipo que no se rindió a pesar de los resultados malos que tuvimos. Es muy importante eso y nos prepara para cuando vaya mejor”, expresó el bonaerense al hacer su balance del campeonato.
Colapinto reconoció que el rendimiento estuvo muy por debajo de las expectativas, pero remarcó la importancia de la experiencia adquirida a lo largo del año y la unión del grupo en los momentos más complejos.
“Así que nada, queda mucho por mejorar todavía, pero gracias a Dios ya terminó este año”, agregó, dejando en claro que el foco ya está puesto en lo que viene.
Cómo fue la última carrera de Colapinto
Colapinto volvió a sufrir, tal como ocurrió a lo largo de toda la temporada, la falta de rendimiento de su Alpine. A eso se le sumaron nuevamente las flojas clasificaciones, un déficit que se repitió fecha tras fecha y que lo dejó condicionado desde el comienzo de las competencias.
En el Gran Premio de Abu Dhabi, el argentino terminó en la última posición, incluso por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en una carrera en la que nunca pudo encontrar ritmo ni oportunidades reales de avance.
Con este resultado, Colapinto cerró el campeonato en el 20° puesto de la tabla general, y fue uno de los dos únicos pilotos que no lograron sumar puntos en la temporada, junto al australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas del calendario.