Fórmula 1: Colapinto cerró último, hizo autocrítica y ya piensa en la revancha

Cómo fue la última carrera de Colapinto

Colapinto volvió a sufrir, tal como ocurrió a lo largo de toda la temporada, la falta de rendimiento de su Alpine. A eso se le sumaron nuevamente las flojas clasificaciones, un déficit que se repitió fecha tras fecha y que lo dejó condicionado desde el comienzo de las competencias.

En el Gran Premio de Abu Dhabi, el argentino terminó en la última posición, incluso por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, en una carrera en la que nunca pudo encontrar ritmo ni oportunidades reales de avance.

Con este resultado, Colapinto cerró el campeonato en el 20° puesto de la tabla general, y fue uno de los dos únicos pilotos que no lograron sumar puntos en la temporada, junto al australiano Jack Doohan, quien solo disputó las primeras seis fechas del calendario.