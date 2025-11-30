GP de Qatar: cómo terminó Franco Colapinto en la Fórmula 1

El fin de semana había empezado cuesta arriba para él, tras una clasificación que lo dejó último y con una fuerte autocrítica. En carrera, sin embargo, mantuvo consistencia y ritmo estable, lo que le permitió un resultado digno en un circuito desafiante como Lusail.

El podio de Qatar

Max Verstappen analizó su victoria en el Gran Premio de Qatar y destacó el trabajo estratégico que les permitió quedarse con el triunfo en un fin de semana que, según él mismo admitió, no había sido sencillo.“Fue una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta al entrar en boxes bajo el Auto de Seguridad. Una carrera sólida en un fin de semana que fue difícil. Cuando los McLaren pararon pensé que era una movida interesante”, señaló el neerlandés, que vuelve a perfilarse como el gran candidato al título.

Oscar Piastri, segundo en Lusail, se mostró autocrítico por cómo gestionó su equipo la estrategia en los momentos clave de la competencia.

“Está claro que esta noche no hicimos bien. Conduje tan rápido como pude, pero no fue suficiente. En retrospectiva, es bastante obvio lo que deberíamos haber hecho, pero lo discutiremos en equipo. Por ahora, es un poco difícil de digerir”, lamentó el australiano.

Quien sí terminó la jornada con satisfacción plena fue Carlos Sainz, tercero, que celebró el rendimiento de Ferrari en un circuito que, según admitió, esperaban que fuera desfavorable.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Llegamos a este fin de semana pensando que iba a ser el más difícil del año y conseguimos subir al podio. La estrategia fue perfecta, la salida también... Hoy lo hicimos todo bien”, destacó el piloto español.