En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Max Verstappen
Fórmula 1

GP de Qatar: cómo terminó Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino remontó desde el pit lane y finalizó 14° en el Gran Premio de Qatar, mientras que Max Verstappen se llevó la victoria en Lusail. Oscar Piastri y Carlos Sainz completaron el podio. La definición del título se estira a Abu Dhabi y promete un cierre electrizante.

GP de Qatar: cómo terminó Franco Colapinto en la Fórmula 1

GP de Qatar: cómo terminó Franco Colapinto en la Fórmula 1

Max Verstappen volvió a demostrar su dominio absoluto en la Fórmula 1 y se quedó con el Gran Premio de Qatar, disputado este domingo en el circuito de Lusail. El neerlandés, que había largado desde la tercera posición, capitalizó el ritmo superior de su Red Bull y se llevó una victoria clave que estira la definición del campeonato hasta la última fecha en Abu Dhabi.

Leé también Franco Colapinto terminó 20° en la Sprint de Qatar, quedó último en la clasificación y apunta a recuperarse en la carrera
Franco Colapinto terminó 20° en la Sprint de Qatar y apunta a recuperarse en la carrera del domingo. 

En una carrera intensa, marcada por el calor extremo y la degradación de neumáticos, Oscar Piastri logró un sólido segundo puesto con McLaren, mientras que Carlos Sainz completó el podio para Ferrari. Lando Norris, líder del campeonato y principal rival de Verstappen, terminó cuarto y no pudo cerrar el Mundial, por lo que el título se resolverá el próximo fin de semana.

formula 1 3

Franco Colapinto terminó 14° tras largar desde boxes

Para el piloto argentino fue una carrera de remontada desde el primer instante. Franco Colapinto tuvo que largar desde el pit lane luego de que Alpine modificara configuraciones del auto en parque cerrado, lo que lo obligó a salir último.

Colapinto completó una competencia sólida, sin errores y gestionando bien la estrategia, pero no logró que el ritmo del A524 le permitiera meterse en zona de puntos. Finalmente cruzó la meta en el puesto 14, superando a varios rivales directos pero sin chances reales de acercarse al top 10.

El fin de semana había empezado cuesta arriba para él, tras una clasificación que lo dejó último y con una fuerte autocrítica. En carrera, sin embargo, mantuvo consistencia y ritmo estable, lo que le permitió un resultado digno en un circuito desafiante como Lusail.

El podio de Qatar

Max Verstappen analizó su victoria en el Gran Premio de Qatar y destacó el trabajo estratégico que les permitió quedarse con el triunfo en un fin de semana que, según él mismo admitió, no había sido sencillo.“Fue una carrera increíble para nosotros. Tomamos la decisión correcta al entrar en boxes bajo el Auto de Seguridad. Una carrera sólida en un fin de semana que fue difícil. Cuando los McLaren pararon pensé que era una movida interesante”, señaló el neerlandés, que vuelve a perfilarse como el gran candidato al título.

Oscar Piastri, segundo en Lusail, se mostró autocrítico por cómo gestionó su equipo la estrategia en los momentos clave de la competencia.

“Está claro que esta noche no hicimos bien. Conduje tan rápido como pude, pero no fue suficiente. En retrospectiva, es bastante obvio lo que deberíamos haber hecho, pero lo discutiremos en equipo. Por ahora, es un poco difícil de digerir”, lamentó el australiano.

Quien sí terminó la jornada con satisfacción plena fue Carlos Sainz, tercero, que celebró el rendimiento de Ferrari en un circuito que, según admitió, esperaban que fuera desfavorable.

“Estoy muy orgulloso de todo el equipo. Llegamos a este fin de semana pensando que iba a ser el más difícil del año y conseguimos subir al podio. La estrategia fue perfecta, la salida también... Hoy lo hicimos todo bien”, destacó el piloto español.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Max Verstappen Fórmula 1
Notas relacionadas
Colapinto en Qatar: mala qualy, cambios en el auto y salida desde boxes
Se corre el GP de Qatar de la Fórmula 1: qué necesita Colapinto para sumar puntos en Losail
Colapinto no repunta en Qatar: largará último en la Sprint

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar