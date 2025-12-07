En vivo Radio La Red
Max Verstappen
Lando Norris
Fórmula 1

Se corre el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1: Colapinto largó último y se define el campeonato

El piloto argentino cierra la temporada desde la posición 20. Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri se juegan el título en una final electrizante. El minuto a minuto de una definición que promete ser apasionante.

La Fórmula 1 baja el telón de la temporada 2025 este domingo con la disputa del Gran Premio de Abu Dhabi, una carrera que reúne todos los condimentos: tres pilotos con chances matemáticas de ser campeón, tensión máxima en la pista y la última presentación del argentino Franco Colapinto, que largó desde el puesto 20 a bordo de su Alpine.

En el Circuito de Yas Marina, el argentino buscará despedirse del año con una actuación positiva, en una carrera que siempre ofrece alternativas estratégicas, sobre todo por la presencia de dos zonas de DRS, largas rectas y un trazado que suele regalar sobrepasos en los momentos decisivos.

Así quedó la parrilla de salida del GP de Abu Dhabi en la Fórmula

image

Por qué Lando Norris es el principal candidato al título

Lando Norris es el líder del campeonato y, por lo tanto, el piloto con el panorama más favorable. Con solo subirse al podio en Abu Dhabi —cualquier posición entre el primer y el tercer puesto— es automáticamente campeón, sin importar lo que hagan sus rivales.

Sus posibilidades concretas son:

  • Es campeón si termina 1°, 2° o 3°.

  • Es campeón si queda 4° o 5° y Verstappen no gana.

  • Es campeón si queda 6° o 7° y ni Verstappen ni Piastri ganan.

  • Incluso si no puntúa, puede consagrarse: debe darse que Verstappen no sea podio y que Piastri no termine 1° o 2°.

Norris llega con margen, pero también bajo la presión de ser el rival a vencer. Por rendimiento, regularidad y contexto, el británico depende de sí mismo.

Qué necesita Max Verstappen para ser campeón en la última fecha

A diferencia de Norris, Verstappen llega con menos opciones matemáticas, pero con la confianza de haber ganado la carrera previa y de ser un piloto acostumbrado a definiciones extremas. El neerlandés buscará su quinto título mundial, aunque no depende solamente de su propio resultado.

Sus escenarios posibles:

  • Es campeón si gana y Norris termina 4° o peor.

  • Es campeón si queda 2° y Norris termina 8° o peor, siempre que Piastri no gane.

  • Es campeón si queda 3° y Norris es 9° o peor, siempre que Piastri no gane.

  • No tiene chances de ser campeón si queda 4° o peor.

Verstappen necesita una combinación precisa: un gran resultado propio y un día complicado para Norris. Sin embargo, dadas sus actuaciones en Abu Dhabi en el pasado reciente, no es descabellado imaginarlo peleando adelante.

Qué debe pasar para que Oscar Piastri logre el título

Piastri es quien llega con menos probabilidades matemáticas, pero también con un impulso fuerte tras su segundo puesto en Qatar. Para el australiano, la ecuación es más estricta: solo puede ser campeón si termina dentro del top 2 y si sus rivales tienen un mal domingo.

Los escenarios que lo coronan son:

  • Es campeón si gana la carrera y Norris termina 6° o peor.

  • Es campeón si queda 2° y Norris es 10° o peor, además de que Verstappen finalice 5° o peor.

  • No puede ser campeón si termina 3° o peor.

Para Piastri, la clave es simple: necesita una carrera perfecta y beneficiarse de un doble tropiezo de Norris y Verstappen. Aunque sus chances son menores, la temporada ya demostró que el australiano puede aparecer en los momentos grandes.

Quién tiene más chances reales de ganar el título

Matemáticamente, Norris. Deportivamente, la situación está más abierta. Verstappen llega con el envión del triunfo en Qatar y con un historial ganador en definiciones. Piastri, por su parte, ya demostró velocidad y consistencia en circuitos rápidos.

El Circuito de Yas Marina suele ofrecer carreras tácticas, con diferencias finas en estrategia y gestión de neumáticos. En un escenario tan ajustado, cualquier error —una parada lenta, un roce en la largada o un cambio de clima— puede modificar el destino del campeonato.

