Franco Colapinto, beneficiado por el castigo a Verstappen: así será su nueva posición de largada

El golpe fue duro, tanto en lo físico como en lo emocional, pero los mecánicos del equipo Alpine trabajaron contrarreloj para reconstruir el auto y dejarlo en condiciones para la clasificación. Gracias a esa rápida respuesta del equipo, el argentino pudo volver a pista por la tarde y marcar tiempos competitivos en la Q1, aunque no le alcanzó para avanzar.

Su clasificación 18°, en un circuito históricamente complejo como Interlagos, fue valorada positivamente dentro del equipo, considerando el contexto adverso. Y ahora, con la modificación en la grilla, Colapinto comienza un lugar más adelante, con aire fresco y la oportunidad de revertir su suerte en la carrera principal.

Una temporada de consolidación

A pesar de las dificultades, Colapinto viene transitando su temporada más sólida en la Fórmula 1, en la que debutó como piloto titular de Alpine tras su paso por la Fórmula 2. Su crecimiento fue notorio a lo largo del año: logró clasificar en Q2 en tres carreras consecutivas, finalizó en zona de puntos en dos Grandes Premios, y ya se ha ganado el respeto dentro del paddock por su estilo agresivo pero limpio.

Durante la semana previa al GP de Brasil, la escudería Alpine confirmó oficialmente que el argentino continuará como piloto titular en 2026, lo que refuerza la confianza de la marca en su proyecto.

“Franco ha demostrado madurez, velocidad y una adaptación impresionante. Es parte fundamental del futuro de Alpine”, declaró Bruno Famin, director del equipo.

La noticia fue celebrada en la Argentina, donde el joven piloto se convirtió en símbolo de una nueva generación de talento nacional que vuelve a posicionar al país dentro del automovilismo internacional.

Cómo quedó la parrilla final del GP de San Pablo

Tras la sanción a Verstappen y los ajustes técnicos, la parrilla definitiva de largada del GP de Brasil 2025 quedó configurada de la siguiente manera: