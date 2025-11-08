Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil tras una complicada clasificación
El argentino no pudo superar la Q1, por lo que estará entre los últimos lugares en el comienzo en Interlagos este domingo.
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: REUTERS
El piloto argentinoFranco Colapinto finalizó 18° en la clasificación del Gran Premio de Brasil 2025, que se disputa en el circuito de Interlagos. De esta manera, el corredor de Alpine partirá desde las últimas filas en la carrera de este domingo, donde intentará remontar posiciones y sumar sus primeros puntos con el equipo francés.
Durante la jornada del sábado, Colapinto marcó un tiempo de 1:10.362, en una sesión donde no logró encontrar el ritmo ideal con su monoplaza. El resultado lo dejó fuera en la Q1, por lo que buscará una actuación destacada en la carrera para compensar una clasificación difícil.
La sorpresa de la jornada fue Max Verstappen, quien también tuvo problemas con su Red Bull y quedó 16°, complicando sus chances en la pelea por el título.
Pese al resultado, Colapinto sigue siendo una de las figuras del fin de semana, ya que Alpine confirmó su continuidad para la temporada 2026. El argentino enfrenta ahora el desafío de mejorar el rendimiento de su auto, que todavía no logra alcanzar el ritmo de los líderes.
Tras ganar la sprint en el primer turno del sábado, Lando Norris se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1:09.511. Detrás de él comenzarán Andrea Kimi Antonelli (2°), Charles Leclerc (3°) y Oscar Piastri (4°).
La contracara en Alpine fue Pierre Gasly, que tuvo una brillante actuación tras haber sumado un punto para el equipo al quedar octavo en la Sprint. El francés avanzó como el segundo mejor tiempo en la Q1 (1:09.885), fue el sexto más veloz de la Q2 (1:09.857) y finalmente se clasificó 9° con un giro de 1:10.002.
Alpine confirma a Colapinto para el 2026
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya está definido. Alpine confirmó oficialmente que el piloto argentino continuará en el equipo como titular durante la temporada 2026, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Colapinto, que se unió a la escudería a comienzos de 2025 tras su paso por Williams, compartirá nuevamente equipo con Pierre Gasly. La continuidad del argentino se da en un contexto de reconstrucción para Alpine, que iniciará una nueva etapa como cliente de motores Mercedes a partir del próximo año.
Cuándo corre Franco Colapinto: horarios del Gran Premio de Brasil 2025
La carrera en Interlagos promete ser especial para los fanáticos argentinos. Estos son los horarios confirmados (hora de Argentina):