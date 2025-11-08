Franco Colapinto largará 18° en el GP de Brasil tras una complicada clasificación

Tras ganar la sprint en el primer turno del sábado, Lando Norris se quedó con la pole position tras marcar un registro de 1:09.511. Detrás de él comenzarán Andrea Kimi Antonelli (2°), Charles Leclerc (3°) y Oscar Piastri (4°).

La contracara en Alpine fue Pierre Gasly, que tuvo una brillante actuación tras haber sumado un punto para el equipo al quedar octavo en la Sprint. El francés avanzó como el segundo mejor tiempo en la Q1 (1:09.885), fue el sexto más veloz de la Q2 (1:09.857) y finalmente se clasificó 9° con un giro de 1:10.002.

Alpine confirma a Colapinto para el 2026

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya está definido. Alpine confirmó oficialmente que el piloto argentino continuará en el equipo como titular durante la temporada 2026, consolidando su lugar en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Colapinto, que se unió a la escudería a comienzos de 2025 tras su paso por Williams, compartirá nuevamente equipo con Pierre Gasly. La continuidad del argentino se da en un contexto de reconstrucción para Alpine, que iniciará una nueva etapa como cliente de motores Mercedes a partir del próximo año.

