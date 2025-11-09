Paula Robles habló por primera vez sobre Juanita Tinelli y el escándalo familiar: "Lo único que quiero es..."

Juanita Tinelli y Paula Robles 1.png

Qué dijo Soledad Aquino de Paula Robles

Soledad Aquino salió al aire en Intrusos (América TV) y arrojó duras declaraciones luego del escandaloso posteo que hizo Juanita Tinelli en Instagram, donde habló de amenazas y cuestionó algunas decisiones de su padre, Marcelo Tinelli.

“Parece que fuera una madre ausente, pero la verdad yo no tengo idea de nada. En temas de plata no me meto, no me importa”, expresó Aquino, ex pareja del conductor, en diálogo con el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Sobre el contenido de la polémica publicación de Juana, Aquino opinó: “Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno”.

“Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así, las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’”, agregó, visiblemente enojada.

Consultada sobre si creía lo que Juanita contó en su publicación, Aquino fue categórica: “Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca. ¿Cómo se puede exponer a una chiquita tan joven? No tiene sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió”.

Además, comentó que “el jueves estábamos por grabar para el reality, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”, en alusión a la grabación que debió postergarse tras el escándalo mediático.

Por último, fue tajante al hablar de Paula Robles, madre de Juanita, al recordar cómo comenzó el vínculo entre ellos tras su separación de Tinelli: “Perdonar es divino, soy católica, pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella, pero no es de mi estima”, cerró.