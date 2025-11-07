Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 en la clasificación sprint del GP de Brasil

17 - Liam Lawson (RB)

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

19 - Esteban Ocon (Haas)

20 - Carlos Sainz (Williams)

Con este resultado, Colapinto largará desde la octava fila en la carrera sprint del sábado, que se disputará desde las 11:00 (hora de Argentina). Será una oportunidad para intentar avanzar posiciones y sumar experiencia en el circuito de Interlagos, uno de los más exigentes y emblemáticos del calendario.

El Gran Premio de Brasil se correrá el domingo a las 14:00, a 71 vueltas sobre el trazado paulista, con un recorrido total de 306 kilómetros.