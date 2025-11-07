Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 en la clasificación sprint del GP de Brasil

Franco Colapinto no logró superar la Q1 de la clasificación sprint del Gran Premio de Brasil. El argentino finalizó 16° con un tiempo de 1:10.441, quedando apenas fuera del corte para avanzar a la siguiente tanda.
El piloto argentino de Alpine quedó en el puesto 16 tras una ajustada sesión en Interlagos. Había marcado una buena vuelta, pero en el último minuto perdió su lugar entre los quince mejores.
Durante gran parte de la sesión, el piloto de Alpine se mantuvo dentro del top 15, pero sobre el final fue desplazado al 16° lugar, quedando eliminado por escaso margen. La Q1 se definió en los últimos segundos, en una pista muy rápida y con condiciones cambiantes.
El tramo inicial de la clasificación dejó los siguientes resultados:
16 - Franco Colapinto (Alpine)
17 - Liam Lawson (RB)
18 - Yuki Tsunoda (Red Bull)
19 - Esteban Ocon (Haas)
20 - Carlos Sainz (Williams)
Con este resultado, Colapinto largará desde la octava fila en la carrera sprint del sábado, que se disputará desde las 11:00 (hora de Argentina). Será una oportunidad para intentar avanzar posiciones y sumar experiencia en el circuito de Interlagos, uno de los más exigentes y emblemáticos del calendario.
El Gran Premio de Brasil se correrá el domingo a las 14:00, a 71 vueltas sobre el trazado paulista, con un recorrido total de 306 kilómetros.