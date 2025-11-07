En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 en la clasificación sprint del GP de Brasil

El piloto argentino de Alpine quedó en el puesto 16 tras una ajustada sesión en Interlagos. Había marcado una buena vuelta, pero en el último minuto perdió su lugar entre los quince mejores.

Franco Colapinto no logró avanzar a la Q2 en la clasificación sprint del GP de Brasil

Franco Colapinto no logró superar la Q1 de la clasificación sprint del Gran Premio de Brasil. El argentino finalizó 16° con un tiempo de 1:10.441, quedando apenas fuera del corte para avanzar a la siguiente tanda.

Leé también El inesperado apoyo de un piloto de la Fórmula 1 a Franco Colapinto antes del GP de Brasil
el inesperado apoyo de un piloto de la formula 1 a franco colapinto antes del gp de brasil

Durante gran parte de la sesión, el piloto de Alpine se mantuvo dentro del top 15, pero sobre el final fue desplazado al 16° lugar, quedando eliminado por escaso margen. La Q1 se definió en los últimos segundos, en una pista muy rápida y con condiciones cambiantes.

Cómo terminó la Q1 en Interlagos

El tramo inicial de la clasificación dejó los siguientes resultados:

16 - Franco Colapinto (Alpine)

17 - Liam Lawson (RB)

18 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

19 - Esteban Ocon (Haas)

20 - Carlos Sainz (Williams)

Con este resultado, Colapinto largará desde la octava fila en la carrera sprint del sábado, que se disputará desde las 11:00 (hora de Argentina). Será una oportunidad para intentar avanzar posiciones y sumar experiencia en el circuito de Interlagos, uno de los más exigentes y emblemáticos del calendario.

El Gran Premio de Brasil se correrá el domingo a las 14:00, a 71 vueltas sobre el trazado paulista, con un recorrido total de 306 kilómetros.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine
Notas relacionadas
Cómo será el auto de Franco Colapinto en 2026: Alpine apuesta todo por el motor Mercedes
El resultado de Franco Colapinto en la única práctica del GP de Brasil: en qué puesto quedó
El emotivo video de Alpine tras confirmar la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Nunca me..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar