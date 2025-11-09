El dolor de una madre que busca hace 23 años a su hija, "Fue un puñal en el pecho". 

marita-veron-destacada-749x561jpg

La noticia fue comunicada a las autoridades argentinas, y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán evaluó los indicios para determinar si la mujer podía ser efectivamente Marita Verón.

Para Susana Trimarco, la aparición de una pista tan concreta generó una mezcla de ilusión y miedo. En diálogo con A24.com, la mamá de Marita contó que “al ver la fotografía que me enviaron, sentí un puñal en el pecho y que no pude dormir pensando en que mi hija pudiera estar viviendo como una persona indigente”.

De inmediato se activó la colaboración entre autoridades argentinas y paraguayas para realizar pericias de ADN, cotejos de huellas y todo tipo de pruebas que pudieran confirmar la identidad.

Sin embargo, la esperanza se desmoronó rápidamente. Días después trascendió que la mujer hallada en Paraguay había fallecido. Según confirmaron las autoridades locales a A24.com, murió en condiciones de extrema vulnerabilidad, afectada por problemas de salud y viviendo en la calle.

“Lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”, expresó Trimarco con profundo dolor.

Aunque todavía no se confirmaron los resultados de ADN, la pista quedó prácticamente frustrada. Si llegara a ser efectivamente Marita Verón, la posibilidad de conocer su historia y su destino se extinguiría junto con su vida. Y si no lo fuera, la investigación deberá volver a empezar, sumando otra decepción a una causa marcada por años de promesas incumplidas y puertas cerradas.

La muerte de esta mujer introduce un nuevo golpe para la familia Verón. La pista que generó tanta expectativa se desvanece, y con ella la esperanza de encontrar a Marita con vida. Después de más de dos décadas de búsqueda, el caso vuelve a quedar suspendido entre la ilusión y la incertidumbre, mientras su madre mantiene encendida una lucha que parece no tener fin.